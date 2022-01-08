770 مليون جنيه تكلفة مشروعات المياه بالإسكندرية خلال عام 2021

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تولت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذها خلال عام 2021، والتي شملت كافة مجالات العمل تماشياً مع مباديء التنمية المستدامة ومحاور رؤية مصر 2030.

وأعلن الوزير أن الشركة قامت بالعديد من المشروعات لتحسين الخدمة للمواطنين ولخفض شكاوى المواطنين الخاصة بضعف و انقطاع المياه، والتي شملت إحلال وتجديد ومد للخطوط والشبكات بعدة مناطق بالمحافظة من المنتزه شرقاً مروراً بأبيس بوسط المحافظة، والدخيلة بغرب المحافظة، انتهاءً بالنوبارية جنوباً، بأطوال 147 كم بتكلفة 359 مليون جنيه لخدمة حوالى مليون و314 ألف نسمة، وتضمنت المشروعات مشروع نفق وكباری شارع 45 بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة عادل المصري بحي العامرية 1 .

وأضاف المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المشروعات شملت إحلال وتجديد خطوط المياه بداية من طريق ك 71 الصحراوي حتى جناكليس، ضمن مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة الثالثة عشرة، حيث تم تنفيذ ۳۷ کم بنسبة إنجاز 85% من إجمالي المشروع بتكلفة حوالي ۲۸ مليون جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين 100 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة محطات مياه الشرب لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تم تأهيل محطات النزهة والمنشية 1 بشرق المحافظة، ومحطة فرن الجراية بغرب المحافظة، وتأهيل محطات الكيلو 40 ومريوط بالمنطقة الجنوبية ورافع الكيلو ٢٦ الساحلى بتكلفة إجمالية ٤٥.٢ مليون جنيه، والتي تخدم حوالي ٢٫٩ مليون نسمة، وجارٍ تأهيل محطة المنشية 1 للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لتدخل ضمن منظومة الـ TSM الحاصلة عليها جميع محطات الشركة، موضحاً أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية من أوائل الشركات التي حصلت على الشهادة بمصر، وقد حصلت 8 محطات على هذه الشهادة، كما أنه تم تجديد شهادة TSM EGYPT لشبكات النوبارية (قريني الخامسة والسادسة) وتم الحصول على نفس الشهادة لشبكات ( قرى أبو دراع - الأولى ناصر).

وفي إطار دور الشركة بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة في نطاق المحافظة، استعرض المهندس أحمد جابر، ما قامت به الشركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز برج العرب، ومركزي كفر الدوار وأبو المطامير بالبحيرة، حيث تم مد خطوط مواسير وتدعيم شبكات المياه بأطوال 30 كم بقرى أبوصير ونجع السلام ببرج العرب القديم والقاسمية بقرية بهيج، وأبيس الرابعة وأبوالنوم بمركز كفر الدوار، وقرى عزام، والعشرة، والناصر بمركز أبوالمطامير، بتكلفة إجمالية حوالي 770 مليون جنيه.

وبشأن تقليل الفاقد من المياه، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه في خلال ۲۰۲۱ تم الانتهاء من العمل بـ ۱۸ منطقة DMA بنسبة 100%، وتقع هذه المناطق في: فرع البنجر ومربوط و3 مناطق DMZ بالمنطقة الحرة والبنجر وفرع أبوقير، مؤكداً حرص الشركة على ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب 472829 قطعة موفرة للمياه بالعديد من الأماكن الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأيضاً للأهالى ، بجانب ترشيد استهلاك الطاقة، وهو أحد محاور رؤية مصر ۲۰۳۰، حيث تم توفير غرامات كانت تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه سنوياً لتصل الآن إلى تحصيل مكافآت، كما تم تركيب ما يقارب من ۲۰ لوحة تحسين معامل قدرة جهد منخفض على مستوي المحطات والروافع الكبرى بعضها بالمجهود الذاتي مما وفر غرامات سنوية كانت تقارب الـ400 ألف جنيه، وكذا تعديل أنظمة الإنارة الداخلية والشوارع بالمحطات إلى " إنارة ليد " بنسبة80% على مستوى الشركة، كما تم تخفيض تكاليف إنارة المحطات والروافع إلى نحو 40% لتوفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة.

وتطرق المهندس أحمد جابر، إلى الأهمية التي أولتها الشركة لقضية الأمن المائي وتنمية الموارد المائية وزيادة الكفاءة الكلية للاستخدام، واستخدام مصادر بديلة وذلك عن طريق 3 اتجاهات وهي: دراسة تنفيذ آبار اختبارية بالمنطقة الجنوبية والاستفادة من مياه وادي مريوط ومعالجة المياه الرمادية، مشيراً إلى أنه في مجال تحسين جودة المياه، تم تزويد المعامل المركزية بأحدث الأجهزة المعملية مثل: أجهزة التحليل الكروماتوجرافي الغازي والأيوني، وتم التدريب والتشغيل بكفاءة وأيضاً جهاز الـLC /MS ، وجهاز الكروماتوجرافي السائل بالكشف الطيفي بتكلفة إجمالية ۱۰ ملايين جنيه، والحصول على شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد محطات مياه "شرقي - الترهة - مربوط 1 "، كما تم اجتياز المعمل المركزي لاختبارات الكفاءة من معامل فاباس الدولية.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعتبر الشركة الوحيدة التي حصلت جميع قطاعاتها على شهادة الجودة الأيزو 9001، وشهادة نظام إدارة البيئة الأيزو 14001، وشهادة نظام السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001، مضيفاً أنه في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية تم توقيع بروتوكول واتفاقية تعاون مع عدد من الأكاديميات، كما أنه تم تجديد بروتوكولات التعاون مع عددٍ من المعاهد والأكاديميات، وانطلاق منصة الإدارة العامة للتدريب لإجراء التدريب والاختبارات أونلاين " LMS Center Training "AWCO وبلغ عدد الدورات التدريبية ۲۳۷ دورة استفاد منها ٢٨٦٨ موظفا.

بالإضافة إلى حصول الشركة على مراكز متقدمة في مسابقة الاتحاد الدولي للمخترعين لعام ۲۰۲۱ بأبحاث في مجالات استخدام (مستخلصات الأعشاب الطبيعية والطحالب في معالجة مياه التبريد بالمصانع - معالجة المياه باستخدام المجال الكهربائي والمغناطيسي - الهيدروجين الأخضر) ، حيث بلغ عدد الحاصلين على الدراسات العليا بالشركة حتى العام الماضي ۱۳ موظفا حصل على درجة الدكتوراه، و163 موظفا حصل على درجة الماجستير، بخلاف ٢٩٥ موظفا من الحاصلين على الدبلومات المتخصصة.

وفي مجال تنمية النشاط التسويقي لزيادة إيرادات الشركة، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه تم تصنيع 150 ترابيزة مرشحات وسيتم توزيعها على محطات الشركة وذلك بأعمال التنفيذ الذاتي بتوفير مالي قدره ۳۰ مليون جنيه، كما تم تصميم وإنشاء وتركيب عنبر كلور ضمن التوسعات الغربية بمحطة المنشية 1 بكوادر الشركة بالمجهود الذاتي، مشيراً إلى أنه في إطار التشغيل الذاتي فإن الشركة لديها اكتفاء ذاتي في مجالات الخياطة والنجارة وإصلاح السيارات وغير ذلك، حيث تم خلال عام ۲۰۲۱ افتتاح ورشة خياطة بالناصرية لتصنيع جميع ملابس ومهمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد للعاملين بالشركة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وحول خُطة الشركة للتحول الرقمي، أوضح المهندس أحمد جابر، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البرمجيات، ومنها منظومة ميكنة قطاع المعامل، ومنظومة قراءة العدادات بالـ QR ومنظومة ميكنة الإدارة العامة للشئون القانونية، بجانب إنشاء قاعدة بيانات بديلة للقطاع التجاري ومنظومة إدارة ورشة صيانة العدادات وتهجير البيانات من النظام القديم، مضيفاً أنه تم تدشين البوابة الإلكترونية للشركة، وكذا الأرشيف الإلكتروني لأرشفة كافة المستندات الورقية، كما تم حصول مراكز خدمة العملاء بالشركة على المراكز الأولى لمنافذ خدمة العملاء على مستوى الشركات التابعة، وجارٍ العمل على تنفيذ المنافذ الذكية، كما تم فتح منافذ خدمة عملاء خارجية جديدة هذا العام تيسيراً على العملاء بحي المنتزه ثان، وداخل نادي القضاة ونادي سموحة، كما تم إطلاق سيارات خدمة العملاء المتنقلة والتي تقوم باستقبال جميع العملاء وتقدم جميع الخدمات داخل المنافذ الداخلية والخارجية سواءً كانت ( تعاقدات - استعلام - سداد فواتير شحن تسجيل شکاوی)، كما تم إطلاق خدمة جديدة من الخدمات الإلكترونية وهي خدمة الحجز مقدماً أون لاين بأحد فروع الشركة لطلب خدمة معينة لتقليل وقت الانتظار وتنظيم العمل داخل الفروع.

وأوضح أن العميل يمكنه الآن سداد الفواتير عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى بالموقع الإلكتروني للشركة القابضة أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب بالإسكندرية www.alexwater.com.eg .

أما في مجال العدادات مسبقة الدفع، فأعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن أنه تم تفعيل خدمة الشحن بمعظم ماكينات فوري بالمحافظة، كما تم التعاقد مع 4 شركات للدفع الإلكتروني يتم من خلالها تحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع تماشيا مع خطة الدولة للحد من التعاملات النقدية، وبلغ عدد العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها بالمحافظة خلال ۲۰۲۱ حوالي ۱۲۰۲۷٥ عدادا، وإتاحة استقبال كافة شكاوى واستفسارات وطلبات العملاء على مستوى المحافظة عن طريق عدة وسائل مختلفة منها (التليفون – الواتس آب - الموقع الإلكترونى للشركة القابضة - الموقع الإلكتروني للشركة – منصات التواصل الاجتماعي).

وفي مجال التوعية، قال: إن الشركة تقوم بالعديد من الأنشطة التوعوية ما بين أنشطة في المؤسسات التعليمية أو أنشطة القوافل الخيرية أو أنشطة الجمهور المحلي، حيث بلغ إجمالي عدد الأنشطة التي قامت بها الشركة على مدار العام ۱۲۰۰ نشاط استفاد منها حوالي 5.5 مليون مواطن، وفي مجال المشاركة المجتمعية، تم تنفيذ ٢١ مشروعاً خلال ۲۰۲۱ شملت توصيل المياه العذبة لحوالي ٣٥٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بإجمالي مبلغ حوالي ١١ مليون جنيه بالمشاركة مع المجتمع المدني، ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة النوَّات بالمحافظة عن طريق تمركز معدات شركة مياه الشرب، مشيراً إلى أنه تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جمعيات ومؤسسات خيرية، أهمها: بروتوكول مؤسسة سيدات الإسكندرية للتنمية، وبروتوكول مؤسسة قطارات الخير، وبروتوكول جمعية مصدر خير، وبروتوكول روتاري سان استيفانو، وكذا بروتوكول روتاري صن رايز، بجانب دخول الشركة مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تم افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية بإدارة العامرية التعليمية لاستقبال الطلاب المتفوقين علمياً.

وأخيرا في مجال النشاط الرياضي، تم حصول شركة مياه الشرب بالإسكندرية على العديد من المراكز ببطولة الجمهورية للشركات رقم 54 المقامة في بورسعيد، ولأول مرة في تاريخ الشركة تحصل جميع الفرق المشاركة علي هذا العدد من الميداليات وهي: 15 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية، حيث تم الفوز بالمركز الأول في ألعاب القوى، اختراق الضاحية، كرة القدم، والشطرنج، بينما تم الحصول على المركز الثاني في كرة السلة والملاكمة، والمركز الثالث في تنس الطاولة.