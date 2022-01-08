سرقة الأبواب الحديدية لمقابر بيلا.. والأهالي يطالبون بحراسة (صور)

قال الشيخ البيلي أبو مسلم، مؤسس مبادرة «بصمة خير أبناء بيلا» التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إن الأهالي فوجئوا بسرقة الأبواب الحديدية لمقابر بيلا، خلال الأيام الماضية.

وأصاف «البيلي» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «هذا ما حدث في مقابر بيلا كفر الشيخ، أبواب مقابر مدينة بيلا بتتسرق الحقونا، هذه المقابر كان لها أبواب حديد وسُرقت، فلابد من الحراسة من هيئة حكومية، من هؤلاء الذين ماتت قلوبهم لا يخشون الله ولا يعتبرون بالمقابر وبالموتى، إنهم عما قريب سيكونون في هذا المكان».

البيلي: يجب على الأهالي إبلاغ الجهات المختصة

وتابع مؤسس مبادرة «بصمة خير»، أنه يجب على الأهالي إبلاغ الجهات المختصة بهذه الوقائع، وناشد مجلس مدينة بيلا وجهات الشرطة بحماية المقابر وتعيين حراس لحمايتها لعدم تكرار وقائع سرقة أبواب المقابر الحديدية.

ومبادرة «بصمة خير»، تخصصت في تنظيف المقابر في مركز ومدينة بيلا، وتأسست منذ عامين، إذ تقوم كل يوم جمعة باستهداف مقابر في قرية مختلفة لتنظيفها، وإخراج أعمال السحر وإبطالها بقراءة القران عليها، وأعضاء الحملة فريق متطوع.

يذكر أن كفر الشيخ تشهد العديد من حملات تنظيف المقابر في المراكز والقرى المختلفة، وذلك لنظافة المقابر واستخراج أعمال السحر التي يتم وضعها في المقابر، وهناك فرق متطوعة للقيام بذلك بحضور الأهالي، كما يجرى زراعة أشجار بالمقابر.