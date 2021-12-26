قطع التيار الكهربائي عن 5 قرى في بيلا بكفر الشيخ.. غدا

أعلنت منطقة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمركز بيلا صباح غدا الاثنين، من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 4.30 صباحا، لتخفيف الأحمال من محطة محولات بيلا، ومعالجة النقاط الساخنة على الباردة بالمحول رقم «3» بالمحطة.

وأضافت المنطقة في بيان مساء اليوم الأحد، أن المغذيات المتأثرة بانقطاع الكهرباء هي: لوحة توزيع بيلا الجديدة مغذيات «إبشان - أبو بدوي - العلامية - الحوة - كفر العجمي بداية من محطة محولات بيلا»، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي: «قرية إبشان وتوابعها - قرية أبو بدوي وتوابعها - قرية العلامية وتوابعها - الحوة وعثمان وتوابعهما - قرية كفر العجمي وتوابعها».

وطالبت منطقة الكهرباء الأهالي وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع الكهرباء.

تخصيص رقمي موبايل لتلقي شكاوى الأهالي

وفي سياق متصل أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن تخصيص رقمي محمول «‭0109 3178374‬ - ‭0109 5212765‬» مفعل بهما خدمة «الواتس آب»، لتلقي شكاوى المواطنين والمقترحات وكذلك الأفكار البناءة، والتعامل الفوري والعمل علي حلها.

وأكد أن هذه الخطوة تعد محورًا أسياسيًا في استراتيجية عمل المحليات، إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح، ومشاركة المواطنين المشاكل والاقتراحات والعمل علي تحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالوحدة علي مستوي المدينة وكافة قري مركز بيلا.

أشار إلى أنه تم تخصيص الرقمين من خلال تطبيق الرسائل «واتس آب»، حيث يمكن للمواطن من خلال هذين الرقمين إرسال أي شكاوى أو مشاكل أو مقترحات مع ضرورة كتابة الاسم ورقم التليفون، للتحقق وسرعة التواصل.