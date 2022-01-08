طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ وشبورة كثيفة بالطرق والعظمى 13 (صور)

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، مع انعدام لحركة الرياح.

وبدأ تحسن الطقس منذ ما يقرب من 4 أيام، عقب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 13 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 75%، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 8 كيلو مترات في الساعة، وانخفضت نسبة سقوط الأمطار إلى 2%، وسط وسط تحسن ملحوظ في حالة الطقس وسطوع لأشعة الشمس بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم.

شبورة كثيفة

وسادت شبورة كثيفة علي طريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق محافظة البحيرة وكذلك طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، ما أدى لانعدام الرؤية الأفقية على مسافات طويلة،وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها من الشبورة الكثيفة حفاظا على أرواح المواطنين وتحسبا لوقوع أي حوادث.

رفع درجة الاستعداد

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

كما وجه محافظ البحيرة بضرورة متابعة أعمال الصرف الصحي وتطهير بالوعات الصرف لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشددا على صيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، وتثبيتها جيداً، حفاظاً على سلامة وأرواح الأهالي، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمواجهة الطقس السيئ.