انكسار الشبورة على الطريق الدولي الساحلي وفتح كمين مطوبس بكفر الشيخ

انكسرت الشبورة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بشروق الشمس، وتم فتح كمين مطوبس على الطريق الدولي الساحلي، الذي أغلق نتيجة الشبورة الكثيفة، حفاظا على حياة مستقلي السيارات.

تعامل فوري مع أي حادث

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حالة الطقس بالمحافظة، وحجب الشبورة للرؤية بعدد من الطرق، ووجه غرفة العمليات ومرفق الإسعاف وإدارة المرور ومديرية الصحة، وغرف العمليات بمجالس المدن وخاصة الواقعة على شمال المحافظة، للتعامل الفوري مع اي حوادث قد تقع.

كما طالبت إدارة المرور بكفر الشيخ، السائقين بتشغيل المساحات وترك مسافات آمنة بين السيارات تجنبا لتوقف الحركة بشكل مفاجئ، كما حذرت من الوقوف بشكل مفاجئ وتخطي الدورانات والمطبات بسرعة، حفاظا على حياة السائقين ومستقلي السيارات، فضلا عن ضرورة التوقف حال شعور أي سائق بعدم رؤيته للطريق لحين انكسار الشبورة.

وغطت شبورة كثيفة الطرق الرئيسة والفرعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وحذرت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر، وعدم تجاوز السرعة المقررة في هذه الحالات، وتشغيل الإنارة، في حين أغلق كمين مطوبس خوفا على حياة مستقلي السيارات والركاب.

بينما حذر مرفق إسعاف كفر الشيخ، السائقين من وقوع حوادث السير، مطالبا بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والفرعية تجنبا لوقوع حوادث.