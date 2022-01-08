انطلاق امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية وسط إجراءات احترازية

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي بجميع المناطق الأزهرية، اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبدأت امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بمادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، وغدًا الأحد: الرياضيات والمهارات المهنية، ويوم الاثنين: اللغة العربية والخط والإملاء، والثلاثاء: اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 12 يناير 2022 بتكنولوجيا المعلومات.

ملاحظات قطاع المعاهد الأزهرية خلال الامتحانات

وتضمن جدول الامتحانات كما حدده قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور سلامة داود، والذي حصل «الوطن» على نسخة منه، أنه يُمتحن التلاميذ المبصرون شفويًّا في حفظ القرآن الكريم والمكفوفين شفويًّا في المواد المقررة عليهم، ويكون امتحان مادة المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة.

بدء امتحانات الخامس الابتدائي بالقرآن الكريم

وفيما يخص امتحانات الصف الخامس الابتدائي، بدأت اليوم بمادة القرآن الكريم، والأحد: التربية الإسلامية والعلوم، والاثنين: اللغة العربية والخط والإملاء، والثلاثاء: اللغة الإنجليزية، والأربعاء: الرياضيات، والخميس: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الفقة واللغة أول امتحانات الصف الأول الإعدادي

وبدأ الصف الأول الإعدادي امتحاناته بمادتي الفقه واللغة العربية، والأحد: أصول الدين والعلوم، والاثنين: اللغة العربية والهندسة، والثلاثاء: أصول الدين والدراسات الاجتماعية، والأربعاء: حفظ القرآن الكريم وتجويده والجبر، وتنتهي يوم الخميس 13 يناير باللغة الأجنبية والتربية الفنية.

الصف الثاني الإعدادي

وامتحانات الصف الثاني الإعدادي، بدأت باللغة العربية، والأحد: أصول الدين والعلوم، والاثنين: اللغة العربية والهندسة، والثلاثاء: أصول الدين والدراسات الاجتماعية، والأربعاء: حفظ القرآن الكريم وتجويده والجبر، والخميس: اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

وتتخذ المعاهد الأزهرية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة الطلاب وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا أو تحوره الجديد «أوميكرون»، ولا يسمح قطاع المعاهد الأزهرية بأي تهاون في اتخاذ هذه الإجراءات، وفق ما أعلنه رئيسه، الدكتور سلامة داود في بيان سابق له.