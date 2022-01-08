حبس متهمين اثنين في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، حبس المتهمين في واقعة وفاة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، وذلك 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

بيان النيابة العامة

وكانت النيابة العامة أمرت الخميس الماضي حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت خالد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذكرت في بيانها أن الحبس جاء لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة، لم تبلغ من العمر 18 عاما، باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصور منسوبين لها، حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار بيان النيابة العامة إلى بتهمة التعدي على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنا تلك الصور والمقطع، واستعمالها بغير رضائها وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وأضافت النيابة العامة في بيانها، أن ما توصلت إليه التحقيقات حتى صدور قرار حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، أن وفاة بسنت خالد، كان نتيجة ما تعرضت له الفتاة من ضغوط نفسية من قبل المتهمين، وأنه قد غرر بها مستغلين صغر عمرها، حتى وصلت إلى مرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعها للتخلص من حياتها.

ضبط المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا من أسرة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، يحمل رقم 12775 اداري كفر الزيات، يتضمن اتهام «ع. ش»، و«ا. ا»، طالبين، أحدهما في الصف الثاني الثانوي الأزهري، والثاني طالب في الفرقة الأولى بإحدى كليات جامعة الأزهر، بالتسبب في وفاة ابنتهم بسنت خالد، عمرها 17 عاما، وذلك بعد تعرضها إلى ضغوط نفسية بعد فبركة صور ومقاطع فيديو لها، ونشرها بين عدد من شباب القرية بسبب رفضها إقامة علاقة عاطفية مع أحدهما، ما دفعها إلى التخلص من حياتها بتناولها حبة حفظ الغلال ووفاتها تاركة رسالة مكتوبة بخط يدها أنها بريئة.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.