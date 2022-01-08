تأجيل دعوى إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي لـ12 فبراير

أجلت محكمة مجلس الدولة، الدعوي المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها لجلسة 12 فبراير.

المحام هناك أهمية قصوي لزرع الاعضاء البشرية

وقال المحامي هاني سامح، إن هناك أهمية قصوى لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.

وأشار «المحام» إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حيوات أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جائت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.

مقيم الدعوي تقدم لمجلس الوزراء بنفس الطلب

وذكر رافع الدعوى أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.

المحام في تصريحات للوطن .. تأثرت بإلهام شاهين

من جهة آخرى قال الدكتور هاني سامح، في تصريحات سابقة للوطن، إن الدافع لرفع دعواه هو ما أثير إعلامياً مؤخراً حول التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، خصوصا إنه تأثر بتصريحات الفنانة إلهام شاهين.