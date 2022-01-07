مجلس الدولة يلزم محافظة الغربية بدفع 8 ملايين جنيه للتأمين الصحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بسداد 8 ملايين و124 ألفا و700 جنيه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢ يطبق على طلاب مدارس محافظة الغربية حسبما سبق بيانه، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة لها.

وتابعت: «وإذ ثبت أنها لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهـو مـا لـم تنفذه مديرية التربية والتعليم بالغربية، فمـن ثـم يتعين إلزامهـا بـأداء مبلغ مقداره (٨١١٤٧٠٠) جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية عن العام الدراسي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ إلى الهيئة».

إفتاء الجمعية العمومية جرى بأنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية

واستكملت: «إفتاء الجمعية العمومية جرى بأنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوي الواحـد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب».

ترجع بدايات النزاع إلى رفض مديرية التربية والتعليم بالغربية سداد كامل المبالغ المستحقة في ذمتها للهيئة عن العام الدراسي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ وفقا للكشف المرسل منها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي بعدد الطلاب ما دفع الهيئة إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية.