إصابة شخص في انهيار سقف منزل بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

أصيب شخص، اليوم السبت، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، دون تأثير على العقارات المجاورة.

انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

وتلقت شرطة النجدة وغرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 20 حارة «موسى» من سوق السنوسي اللبان، وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وقوات الحماية المدنية.

وتبين أن العقار قديم مكون من 3 طوابق، وأن سقف الطابق الثالث حتى الأول سقط، ما أسفر عن إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتبين أن الشخص المصاب مجدي صابر، 55 سنة، اشتباه كسر بالحوض، ونُقل إلى مستشفي جمال عبد الناصر، لتلقي العلاج، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.