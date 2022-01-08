أيتن عامر تتصدر التريند بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بناقص»

تصدرت الفنانة أيتن عامر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن قامت بطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تأتي بعنوان «بناقص»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أيتن عامر تطرح أغنيتها «بناقص»

وتعد أغنية «بناقص» هي التجربة الغنائية الأولى للفنانة أيتن عامر، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، كما أخرجت الكليب المخرجة بتول عرفة.

كلمات أغنية بناقص

وتقول كلمات الأغنية

«هنتكلم ونحكي فى إيه

ولا نصعب يا قلبي عليه

عملنا كتير عشان نرضيه

ومبيرضاش

حبيبنا إزاي ده كله كلام

وغدره أهو بان مع الأيام

من الآخر نقوله سلام

منستناش

بناقص يلا ما علينا

طلعت ملكش خير فينا

بألف سلامة فاض بينا

نهايته خلاص

يا ريتنا نفضها سيرة

خلاص شيلتني الليلة

وبكرة هردها كبيرة

قصاد الناس

ده واحد كان لازم يتساب

أستاذ فى الوعود كداب

عتاب مين لاء قفلنا الباب

يودعنا».

أيتن عامر تتعاقد على مسلسل الرواية

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تعاقدت خلال الأيام الماضية على المشاركة في بطولة مسلسل الرواية للفنان أحمد فهمي، حيث تجسد دور «ليلى» وهي بطلة العرض المسرحي، والتي تتورط في العديد من المشاكل، والعمل من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإخراج أمير شوقي.

أبطال مسلسل الرواية

وتدور أحداث مسلسل «الرواية» في إطار الـ10 حلقات حول إحدى جرائم القتل التي تقع داخل أحد العروض المسرحية، ويتورط الأشخاص المرتبطين بهذا العرض في العديد من المشاكل، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فهمي، أحمد الشامي، شيري عادل، محمود عبد المغني، ثراء جبيل.