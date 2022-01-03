تفاصيل دور أيتن عامر في مسلسل الرواية.. بطلة العرض المسرحي

تعاقدت الفنانة أيتن عامر، على المشاركة في المسلسل التشويقي «الرواية»، للفنان أحمد فهمي، الذي تدور أحداثه في إطار الـ 10 حلقات.

أحداث مسلسل الرواية

وتدور أحداث مسلسل الرواية في إطار من الغموض والتشويق من خلال نوعية جديدة من الدراما تقدم لأول مرة في الوطن العربي، حول جريمة قتل تحدث داخل عرض مسرحي خلال ليلة الافتتاح، وتتورط مجموعة من الأشخاص في تلك الجريمة، ويتصارعون خلال أحداث المسلسل على كشف الحقيقة والبحث عن الجاني.

تفاصيل شخصية أيتن عامر في مسلسل الرواية

وتجسد آيتن عامر، خلال أحداث المسلسل، دور بطلة العرض المسرحي، وتدعى «ليلي»، وتتورط في العديد من المشاكل والمتاعب بسبب ذلك العرض.

أبطال مسلسل الرواية

ويضم مسلسل الرواية، مجموعة كبيرة من النجوم؛ أبرزهم أحمد فهمي، شيري عادل، محمود عبد المغني، وأيتن عامر، وجار التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإخراج أمير شوقي.

شخصيات أبطال مسلسل الرواية

وتجسد شيري عادل خلال أحداث المسلسل، شخصية «فريدة»، التي تعمل صحفية، وتبدأ رحلة البحث عن الجاني، كما يقوم محمود عبد المغني بدور صبري الدقاق، الذي يعمل مخرج داخل العرض المسرحي.

أيتن عامر تنتهي من تصوير مسلسل «النقطة العامية»

وكشفت أيتن عامر، مؤخرا عن انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد «النقطة العامية»، وشكرت صناع العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلة: «فركش مسلسل النقطة العامية شكرا لكل الكرو اللي تعبوا بجد عشان يقدموا فن في كل الأقسام، شكرا لكل الزملاء واللي كانوا منورينا، وشكرا لشركة الإنتاج اللي وفرت كل الإمكانات عشان نشتغل وإحنا مرتاحين».

ويشارك «أيتن» في بطولة المسلسل، محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبد الله، إيهاب فهمي، وهو من تأليف عمرو جمعة، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.