أيتن عامر تطرح أولى أغانيها «بناقص».. الليلة

تستعد الفنانة أيتن عامر لطرح أغنية «بناقص»، التي تعد أولى تجاربها في عالم الغناء، في الثامنة مساء اليوم عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أيتن عامر تطرح برومو أغنيتها الجديدة

وطرحت أيتن عامر منذ ساعات، البرومو الرسمي الخاص بالأغنية، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب من إخراج بتول عرفة.

أيتن عامر تروج لأغنيتها «بناقص»

وروجت «عامر» لأغنية «بناقص»، خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت صورا لها بإطلالات مختلفة من الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها: «ارتقبوا»، لتشويق جمهورها.

أيتن عامر تنتهي من تصوير النقطة العامية

يذكر أن أيتن عامر انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسلها «النقطة العامية»، الذي يشاركها بطولته محمد عز، هاجر الشرنوبي، صلاح عبد الله، إيهاب فهمي، والعمل من تأليف عمرو جمعة، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أيتن عامر تشارك في مسلسل «الرواية»

كما تعاقدت «عامر» خلال الأيام الماضية على المشاركة في مسلسل «الرواية»، الذي تدور أحداثه في إطار الـ10 حلقات حول جريمة قتل تقع داخل عرض مسرحي، والعمل من بطولة أحمد فهمي، شيري عادل، محمود عبد المغني، أحمد الشامي، ثراء جبيل، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإخراج أمير شوقي.