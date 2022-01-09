«الصحة» تطلق قوافل طبية في محافظتين للعلاج مجانا اليوم وغدا

تواصل وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافلها الطبية في مختلف المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للعلاج والكشف على المواطنين بشكل مجاني، حيث تطلق على مدار اليوم الأحد وغدا الإثنين قوافل طبية في محافظتين، تضم القوافل العديد من التخصصات الطبية.

وزارة الصحة توضح أماكن وجود القوافل في المحافظتين

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن المحافظتين التين سيتواجد خلالها القوافل الطبية لتقديم خدمات الكشف والعلاج، خلال اليوم وغدا الإثنين الموافق 10 من شهر يناير الجاري، وهي كالتالي:

1 - في محافظة أسوان، وتحديدا في القفطية بمركز دراو.

2 - في محافظة الإسكندرية، وتحديداً في كرموز بمركز غرب الإسكندرية.

التخصصات الطبية المتوفرة داخل القافلتين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان التخصصات التي ستوفرها القوافل الطبية في المحافظتين أسوان والإسكندرية، وهي كالتالي:

1 - الأطفال.

2 - نساء وولادة.

3 - خدمات تنظيم الأسرة.

4 - الأنف والأذن.

5 - الباطنة.

6 - القلب.

7 - الجلدية.

8 - العظام.

9 - الرمد.

10 - الجراحة.

11 - الأسنان.

12- خدمات الأشعة.

13 - التحاليل.

وزارة الصحة توجه نصائح مهمة إلى السيدات للوقاية من سرطان الثدي

وفي سياق مختلف، كانت وزارة الصحة والسكان قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من النصائح والإرشادات إلى جميع السيدات من أجل الحماية والوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، ومنها أولا المحافظة على الوزن وأن يكون دائما صحي، مع ممارسة كافة السيدات للرياضة بانتظام، بالإضافة إلى الالتزام الكامل للسيدات المرضعات بالرضاعة الطبيعية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تقديم العديد من الخدمات الصحية ومجاناً، سواء من بداية الكشف المبكر وإلى تقديمك العلاج، ومن خلال أحدث البروتوكولات العالمية، وأشارت «الصحة» إلى أن مواعيد الوحدات الصحية هي يوميًا ماعدا يوم الجمعة، وذلك منذ الساعة 9 صباحًا، وتغلق أبوابها في الساعة 3 عصراً.