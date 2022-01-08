إرشادات هامة لوزارة الصحة لحماية السيدات من سرطان الثدي

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» العديد من الإرشادات والنصائح الهامة لمختلف السيدات لحماية أنفسهن من الإصابة بسرطان الثدي، وتوضح «الوطن» للسيدات كيفية وقاية السيدات من سرطان الثدي حسب بيان صادر عن وزارة الصحة.

3 إرشادات هامة للسيدات للحماية من الإصابة بسرطان الثدي

1 - على مختلف السيدات ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

2 - كما أنه ينبغي عليهنالمحافظة على وزنهن دائما.

3 - للسيدات اللاتي يُرضعن.. يجب عليهن الالتزام بالرضاعة الطبيعية قدر الاستطاعة من أجل حمايتهن من الإصابة بسرطان الثدي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة توفر لكل السيدات خدمات صحية بشكل مجاني دون دفع مقابل أو رسوم، وذلك بداية من الكشف المبكر وحتى الحصول على العلاج، وعن طريق أحدث البروتوكولات العالمية.

وزارة الصحة توضح مواعيد عمل الوحدات الصحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية التي تقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة فقط، حيث تفتح الوحدات الصحية أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة 9 صباحاً وتغلق في تمام الساعة 3 مساء.

كيفية معرفة أقرب وحدة صحية

ويستطيع مختلف المواطنين معرفة مكان وحدته الصحية من خلال زيارة الموقع الرسمي لحملة «100 مليون صحة»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن: 15335.

خدمات مبادرة «دعم صحة المرأة» للسيدات

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان قد أوضحت سابقاً الخدمات التي تقدمها المبادرة لمختلف السيدات وهي كالتالي: الكشف على الثدي، وقياس السكر والضغط، مع قياس الوزن والطول، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى توعية جميع السيدات بأهمية وضرورة الكشف المبكر.