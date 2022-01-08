حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضي الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية.

وشدد على إيقاف أي محاولات للبناء العشوائي دون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق والميادين و تطبيق القانون على المخالفين.

حملة بمنيا القمح لإزالة التعديات والإشغالات

قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدي لحالة تعد عبارة عن بناء تلتوار بالطريق الدائري بحضور قسم الإزالات والإشغالات برئاسة المركز وتم إزالة المخالفة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة مبنى مخالف في القرين

كما قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة مبنى داخل الحيز العمراني في منطقة الصياغين على مساحة 50 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية بحملة لإزالة فك شده خشبيه لسقف بالدور الثاني علوي على مساحة 80 مترا بقرية ميت حمل وتم فك الشده وتمت الإزالة على نفقة المخالف و إيقاف الأعمال، كما قام قسم الإزالات والإشغالات بدوران كوبري الهويس حيث تم التعامل على الفور وإزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالعديد من المناطق بنطاق المدينة ومن على جانبي الطريق لتحقيق الانضباط بالشارع وتم رفع 713 حالة وضبط 11 حالة وتحرير 7 محاضر إشغال، كما تم رفع 21 لافتة إعلانية غير مرخصة بشارع التحرير بوسط المدينة، وتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.