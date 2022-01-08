تقدم خدمات للحكومة مجانا.. 10 معلومات عن شركة وزير الكهرباء

بدأ عدد كبير من المواطنين البحث عن المشروعات التي قامت بها الشركة الخاصة التي كان يمتلكها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قبل أن يتولى منصب الوزارة في مارس 2014 لصالح البلاد دون مقابل عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر.

ويمتلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركة كهرباء كبيرة تحمل اسمه «شاكر» تقوم بعمل مشروعات للدولة دون مقابل، ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات في وقت سابق أنه «أول ما قلنا له هتيجي معانا راح سايب الشركة، ولم يسمح إنها تدخل شغل مع القوات المسلحة والحكومة المصرية».

معلومات عن الشركة الخاصة التي كان يمتلكها وزير الكهرباء

وتستعرض «الوطن» معلومات عن شركة «شاكر جروب»، والذي يمتلكها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمشروعات التي قامت بها الشركة للحكومة دون مقابل هي كالتالي:

- مجموعة شاكر الاستشارية معترف بها كشركة استشارية وهندسية عالية التخصص في مجالات الخدمات الكهربائية والميكانيكية والإنشائية والمعمارية.

- مجموعة شاكر الاستشارية منذ تأسيسها في عام 1982 رسخت مكانتها كواحدة من الشركات الهندسية والتصميم الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها مكاتب في 8 دول ومشاريع في 19 دولة حول العالم.

- ساهمت الشركة في التصميم والإشراف على تنفيذ نحو 1500 مشروع في مصر والعديد من الدول العربية والإفريقية خلال نحو 40 عاماً من مزاولة مهنة الهندسة الاستشارية.

- تقدم مجموعة شاكر الاستشارية المهنية والخدمات الهندسية في جميع التخصصات، بما في ذلك إدارة المشاريع والتصميم والبناء والإدارة التجارية، ووفقًا لذلك يمكن تصنيف هذه الخدمات في المجالات الثلاثة الرئيسية التالية:

البنية التحتية على مستوى المدينة

وتشمل خدمات شاكر أنظمة المدن الذكية ومراكز القيادة وتصميم الطرق ومحطات معالجة المياه وتحلية المياه ومحطات تبريد المناطق، وشبكات البنية التحتية الطاقة وإنارة الشوارع والمياه والصرف الصحي والمياه المبردة والاتصالات.

البناء

وتشمل خدمات شاكر الخدمات المعمارية والمدنية / الإنشائية مع التخصص في تخصصات الكهرباء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والسباكة والحماية من الحرائق وBMS والاتصالات وأنظمة التيار الخفيف القائمة على IP للمباني إلى جانب التصميم والإشراف على المشاريع المعتمدة من LEED.

هندسة الجهد العالي

وتشمل خدمات شاكر أيضًا توفير الجهد العالي وأنظمة التوزيع وإدارة مشاريع أنظمة SCADA والتصميم والإشراف على البناء.

عدد موظفي شركة وزير الكهرباء الخاصة

- يعمل بمجموعة شاكر الاستشارية أكثر من 1200 موظف وإنجاز ناجح لأكثر من 2000 مشروع في جميع أنحاء العالم، وتقدم شاكر هذه الخدمات بأعلى المعايير الدولية.

- المشروعات التي قامت بها مجموعة شاكر للخدمات الاستشارية للدولة دون مقابل.

- تنازلت مجموعة شاكر للخدمات الاستشارية عن 300 ألف جنيه من مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

من هو الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء؟

جدير بالذكر أن الدكتور مهندس محمد شاكر المرقبي، تولى منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعتباراً من مارس 2014، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة القوى الكهربائية بمرتبة الشرف وماجستير في هندسة القوى الكهربائيـة بكلية الهندسة جامعة القاهرة عامي 1968/1972 ودكتوراه في الهندسة الكهربائية «الكلية الإمبراطورية»، جامعة لندن عام 1978، وحصل على جائزة الامتياز في العلوم والتكنولوجيا من مؤسسة المهندسين الكهربائيـين البريطانيـة «IEE» لندن بالمملكة المتحدة عام 1985.