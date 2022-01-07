الأحد.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي

مع صباح الأحد 9 يناير، تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021/2022، لسنوات النقل في محافظة الجيزة، حيث تبدأ الجيزة امتحاناتها بامتحانات الصف السادس الابتدائي.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول

وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي 2022 بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الأول بعد غد الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء 12 يناير 2022، وسيكون طلاب الصف الخامس الابتدائي على موعد مع بدء الامتحانات أيضا في 9 يناير الجاري على أن يكون يوم الأربعاء 12 يناير هو الموعد الختامي لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2022، في حين ستكون امتحانات الفصل الرابع الابتدائي في الفترة من 15 يناير لـ20 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية في الجيزة للترم الأول لعام 2022

وستنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي بالجيزة يوم 12 يناير وتستمر حتى يوم 25 يناير 2022، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدءا من يوم 13 إلى 26 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022، وامتحانات الصف الثاني الثانوى العام من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022.

في السياق ذاته، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل أيام، تفاصيل امتحانات التيرم الأول للصف الأول والثاني الثانوي مؤكدًا أن الامتحان يتضمن شقين، شق إلكتروني ويمثل 70 % من قوام الامتحان ويتمّ تصحيحه بشكل إليكتروني آلي وتكون الامتحانات وفق نظام الاختيار من متعدد، على أن يكون 30 % من الامتحان بنظام الورقي، محذرًا من أنّ أي محاولات للغش ستؤدي لحرمان الطالب من استكمال امتحانات العام.