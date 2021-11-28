المحرصاوي: إنشاء قسم لجراحة الفم في مستشفى الزهراء الجامعي بالمجان

أشاد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، بجهود مركز جامعة الأزهر لعلاج وتجميل شق الشفة والحلق بكلية طب الأسنان بنات، تحت شعار نحو خدمة المجتمع ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة في كافة محافظات الجمهورية، موضحًا أن كلمة الأعلم في اللغة العربية تعني المشقوق في الشفة العليا «الشفة الأرنبية».

إشادة بجهود مركز جامعة الأزهر

وثمن رئيس الجامعة، اليوم، خلال احتفالية المركز بتخريج الدفعة الأولى من المتدربين في برنامج الرعاية التكاملية لمرضى شق الشفة والحلق، جهود المركز إضافة لجهود المراكز البحثية الأخرى، والتي تعني بالعلم وهو رسالة الجامعة في المقام الأول، مشيرا إلى أن طريق العلم الذي تسلكة جامعة الأزهر، نتج عنه فوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذي يضم 120 طالبًا وطالبة من خيرة طلاب الجامعة بالمركز الأول في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة السابق، وعضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتورة إيناس طلعت عميد كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور حاتم الأحمدي أستاذ ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور أسامة الشحات أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والمدير الطبي للمركز، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد حسن رئيس قسم طب أسنان الأطفال، وأحد الداعمين في تأسيس وإنشاء المركز.

تجديدات في مستشفى الزهراء الجامعي

وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالحرص على القراءة والاطلاع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وفرت وسهلت ذلك من خلال بنك المعرفة المصري، والذي أتاح آلاف الكتب والأبحاث العلمية في شتى المجالات العلمية، أمام الباحثين والطلاب في مختلف المجالات العلمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجهود كلية طب الأسنان بنات، وبتعاونها مع وزارة الصحة، ومردوده الإيجابي على خدمة المجتمع، خاصة أن هذه الجهود بالمجان، وهذا ليس غريب علي جامعة الأزهر.

وطالب فكري باتساع دائرة التعاون لتشمل كافة كليات طب الأسنان، لافتا إلى أن هذه الجهود تعزز من مكانة جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وتؤكد على رسالتها لخدمة المرضى البسطاء في كل مكان، مشيرا إلى أن .

إنشاء قسم لطب وجراحة الفم

وتابع أن هناك تجديدات في مستشفى الزهراء الجامعي، وسوف يجرى إنشاء قسم لطب وجراحة الفم، ليقوم برسالة جامعة الأزهر وتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى بالمجان، تأكيدا على أن الأزهر الشريف هو الملاذ الأمن للمرضى، ووعد بدعم و تجهيز مقر مناسب للمركز في مقر كلية طب الأسنان بنات الجديدة قريبا بإذن الله.

استعراض جهود المركز منذ تأسيسه

كما أبدى الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، سعادته بوجوده في رحاب جامعة الأزهر، وخلال احتفالية مركز جامعة الأزهر لشق الشفة والحلق، والذي يعكس اهتمام جامعة الأزهر بتوجه القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو التعاون بين المراكز البحثية، وإمكانية استثمار الأبحاث العلمية على أرض الواقع في خدمة المجتمع.

واستعرض الدكتور حاتم الاحمدي المدير التنفيذي للمركز، والدكتور أسامة الشحات المدير الطبي للمركز، جهود المركز منذ تأسيسه في عام 2016 وحتى اليوم، من خلال إجراء أكثر من 100 عملية جراحية بالمجان للأطفال من مختلف محافظات الجمهورية، قام بها فريق طبي في 13 تخصص من مختلف القطاعات الطبية.

وفي الختام جرى تكريم العديد من الشخصيات، التي أسهمت في دعم هذا المركز لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى بالمجان، إضافة لتكريم الطالبات.