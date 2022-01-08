3 فروع لجائزة المبدع الصغير بدورتها الثانية: آداب وفنون وابتكارات

برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير عن انطلاق الجائزة في دورتها الثانية 2022 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتقرر مد فترة استقبال الأعمال شهرين من 8 يناير الجاري حتى 7 مارس 2022، بدلا من 5 أسابيع في الدورة الأولى.

وتنقسم جائزة المبدع الصغير من حيث الفئة العمرية إلى مستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثان

فروع جائزة المبدع الصغير 2022:

أولًا- مجال الآداب:

-فرع القصة القصيرة للفئة العمرية الأولى: تقدم 3 قصص القصة الواحدة من 100 إلى 500 كلمة.

الفئة العمرية الثانية: 3 قصص القصة الواحدة من 1000 إلى 1500 كلمة).

- فرع الشعر للفئة العمرية الأولى: تأليف 3 قصائد فصحى أو عامية.

الفئة العمرية الثانية : تأليف 5 قصائد فصحى أو عامية.

-فرع التأليف المسرحي للفئة العمرية الأولى : مسرحية قصيرة مكونة من فصل واحد

الفئة العمرية الثانية : مسرحية مكونة من فصل واحد على الأقل.

ثانيًا- مجال الفنون:

1.فرع الرسم للفئة العمرية الأولى: «ارسم بيئتك المحيطة: المنزل، النادي، المدرسة، المدينة.. الخ»: ارسم من خيالك أي فكرة تعكس رؤيتك لما تتمنى أن تراه فى المستقبل: الفضاء، أو ما تحب ويُستثنى رسم البورتريه

الخامات المستخدمة: الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك، عدد اللوحات لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد عن 50 × 60 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.

الرسم للفئة العمرية الثانية:

«ارسم بيئتك المحيطة: المنزل، النادي، المدرسة، المدينة.. الخ»: ارسم من خيالك أي فكرة تعكس رؤيتك لما تتمنى أن تراه فى المستقبل: الفضاء، أو ما تحب ويُستثنى رسم البورتريه.

الخامات المستخدمة: الأحبار أو أقلام الرصاص أو الأقلام الملونة أو الألوان المائية أو ألوان الأكريليك، عدد اللوحات لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10 لوحات، مقاس اللوحات المقدمة لا يقل عن 30 × 40 سم ولا يزيد عن 60 × 80 سم، يتم إرسال الأعمال بصيغة JPG.

2. فرع العزف على آلة البيانو أو آلة العود:

للفئة العمرية الأولى

أولا: البيانو:

يقدم المتسابق عملين في حدود 3 دقائق لكل عمل، وفيما يلي بعض الأعمال المقترحة التي يمكن الاختيار منها أو اختيار أعمال أخرى تكون على نفس المستوى، على أن تتوافر في الأعمال المقدمة استعراض للمهارات الفنية والتكنيكية للمتسابق، والأعمال المقترحة هي كالآتي:-عزف عملين مختلفي الطابع. - مقطوعات.-بارتوك للأطفال 5-6 سنوات.

- ستاكوفتش: فالس.

- بيتهوفن: رقصات ألمانية .

- برجميللر.

- كابلفسكي: مصنف 24 و27.

-Kabalevsky: op.24 & op.27.

- خاتشتادوريان: صور من الطفولة.

- شومان: مصنف 68.

- بيتهوفن: باجاتيل.

- شوبيرت: لحظات موسيقية.

- تشايكوفسكي.

- ديبوسي: ركن الأطفال.

- مندلسون: أغانٍ دون كلمات.

- شوبان: فالس في مقام لا الصغير، أو مقطوعات في نفس المستوى أو أكثر صعوبة.

- حركة من صوناتين أو صوناتا.

- بيتهوفن: صوناتين في مقام صول الكبير أو فا الكبير.

- كليمنتيصوناتين مصنف 36 و37.

- ديابلليصوناتين مصنف 168.

- كولاوصوناتين.

-هايدن صوناتا، موتسارتصوناتا، بيتهوفن صوناتا مصنف 49 رقم 1 و2، (أو حركة من صوناتا أو صوناتين في نفس المستوى أو أكثر صعوبة).

دراسات:

- بيير 101 بدءًا من رقم 48 (5-6) سنوات.

- تشريني.

- دراسة كرامر.

- دراسة فرانز ليست ، (أو دراسة في نفس المستوى أو أكثر صعوبة).

- باخ.

- من كتاب أنا ماجدالينا.

-من كتاب مقدمات صغيرة.

- اخنراع لصوتين.

آلة العود:

يقدم المتسابق في المستوى الأول عملين في حدود 3 دقائق لكل عمل، وفيما يلي بعض الأعمال المقترحة التي يمكن الاختيار منها أو اختيار أعمال أخرى تكون على نفس المستوى، على أن يتوافر في الأعمال المقدمة استعراض للمهارات الفنية والتكنيكية للمتسابق، والأعمال المقترحة هي كالآتي:

- مقطوعات.

- دولاب الراست/ لونجا حجاز «إنعام لبيب».

- بولكا شحاته.

- لونجاحجازكار - سبوغ أفندي.

- لونجا فرحفزا - رياض السنباطي.

- سماعي نهاوند - صفر علي.

- مصر يا أم الدنيا - محمد عبد الوهاب.

- مصر هي أمي - كمال الطويل.

المقدمة الموسيقية لأغاني:

- النهر الخالد - محمد عبدالوهاب

- أنت عمري - محمد عبدالوهاب.

- يسمح بمصاحبة آلة إيقاعية.

فرع العزف للفئة العمرية الثانية.

أولاً- آلة البيانو:

يقدم المتسابق عملين في حدود 4 دقائق لكل عمل وفيما يلي بعض الأعمال المقترحة التي يمكن الاختيار منها أو اختيار أعمال أخرى تكون على نفس المستوى، على أن تتوافر في الأعمال المقدمة استعراض للمهارات الفنية والتكنيكية للمتسابق، والأعمال المقترحة هي كالآتي:

- عزف عملين مختلفي الطابع.

- مقطوعات.

-موتسارت: المارش التركي.

- موتسارت: روندو في مقام ري الكبير .

- موتسارت: فانتازيا في مقام ري الكبير.

-هايدن: تنويعات.

- بيتهوفن: تنويعات.

-جريج: مقطوعات شاعرية.

- شوبيرتسكرتزو.

- شوبيرت: ارتجالات.

- كابلفسكي: تنويعات.

- شوبان: بولونيز

-شوبان: ارتجالات.

- شوبان: فانتازيا إمبرومتو.

- شوبان: جراند فالس

- شوبان: ليليات، ومازوركا.

- شوستاكوفتش: رقصات الدمية.

- تشايكوفسكي: الفصول.37.

- ديبوسي: أرابيسك رقم 1 و2 -أو مقطوعات في نفس المستوى أو أكثر صعوبة. حركة من صوناتا.

- موتسارت: كوشيل 331 و413 و414 و415.

- بيتهوفن: مصنف 2 رقم 3 و2 و1 مصنف 10 رقم 1، 2 مصنف 13، مصنف 14 رقم 1 و2، أو حركة من صوناتا في نفس المستوى أو أكثر صعوبة.

دراسات- تشيرني: مصنف.

- دراسة موسوفسكي.

- شوبان: دراسة مصنف 10، 25.

- شوبان: موشليس، أو دراسة في نفس المستوى أو أكثر صعوبة.

- باخ: ابتكارات من صوتين أو ثلاث صور.

- مقدمة فوجا.

ثانيا آلة العود:

يقدم المتسابق في المستوى الثاني عملين في حدود 3 دقائق لكل عمل مع عزف تقاسيم في حدود 4 دقائق، وفيما يلي بعض الأعمال المقترحة التي يمكن الاختيار منها أو اختيار أعمال أخرى تكون على نفس المستوى، على أن يتوافر في الأعمال المقدمة استعراض المهارات الفنية والتكنيكية للمتسابق، والأعمال المقترحة هي كالآتي:

- مقطوعات.

- لونجا نهاوند - إنعام لبيب.

- سماعي نهاوند - عطية شرارة.

- لونجا كروماتيك - ألفريد جميل.

- سماعي كرد/ موسيقى المشربية - عبده داغر.

- لونجا حجاز كاركرد - عبدالفتاح منسي.

- لونجا الفراشة - صابر عبدالستار.

- سماعى حجازكاركرد - طاتيوس أفندي.

المقدمة الموسيقية لأغاني:

- مقدمة أغنية ألف ليلة - بليغ حمدي.

- موسيقى عزيزة - محمد عبدالوهاب.

- يا مسافر وحدك - محمد عبد الوهاب.

تقاسيم فى أحد المقامات:

- مقام راست.

- مقام بياتي.

- مقام نهاوند.

ويسمح بمصاحبة آلة إيقاعية.

3. فرع الغناء:

للفئة العمرية الأولى يتم عمل فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر واقفًا، وأن يكون الصوت مأخوذًا مباشرة أثناء التصوير دون أي مؤثرات.

الفئة العمرية الثانية يتم عمل فيديو للمغني بأداء اثنين أغنية تراثية وثالثة من اختيار المتسابق لا تزيد على 4 دقائق، إضاءة واضحة وصورة ثابتة، ويظهر واقفًا، وأن يكون الصوت مأخوذًا مباشرة أثناء التصوير دون أي مؤثرات.

ثالثًا- مجال الإبداع والابتكارات

أولًا: فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية:

الفئة العمرية الأولىتطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني للتوعية ببعض الموضوعات المهمة مثل تدوير القمامة أو تعليم قواعد المرور أو لتعليم أساسيات الإدارة مثل إدارة الوقت، أو في أحد مجالات الثقافة والعلوم والفنون والتعريف بها، أو أحد المعالم السياحية أو الأثرية أو لعبة إلكترونية.

الفئة العمرية الثانية:

تطبيق للحاسب أو التليفون المحمول أو موقع إلكتروني متقدم يفضل أن يشمل قاعدة بيانات في الموضوعات الحيوية مثل ترشيد الطاقة وأمن المعلومات والوقاية من الهجمات السيبرانية أو ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني أو المواقع الأثرية أو لحل مشكلة قائمة مع إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال شبكة الإنترنت يشمل الاستعانة بالوسائط المتعددة بما لا يقل عن 20 ملفًّا مع توضيح أدوات التطوير ونوع قاعدة البيانات المستخدمة.

ثانيًا- فرع الابتكارات العلمية:

الفئة العمرية الأولى:

ابتكار لحل المشكلات المرتبطة بترشيد الطاقة أو تحلية ومعالجة المياه أو في أحد المجالات الثقافية أو الفنية، أو لتبسيط العلوم.

الفئة العمرية الثانية: ابتكار في أحد مجالات ترشيد الطاقة أو المساهمة في التصدي لمشكلات مجتمعية مثل مشكلات تحلية المياه أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو المعاونة في تطوير العشوائيات أو الصحة أو تأمين المنشآت أو أحد مجالات إنترنت الأشياء IOT أو في مجالات الثقافة والفنون، أو لتبسيط العلوم.

كيفية التقدم إلى جائزة المبدع الصغير:

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني من هنا أو التليفون - واتساب: 01559919944