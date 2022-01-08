شروط جائزة المبدع الصغير 2022.. التقديم إلكتروني ويدوي

برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير عن انطلاق الجائزة في دورتها الثانية 2022 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

موعد التقدم لجائزة المبدع الصغير:

كما تمت زيادة فترة استقبال الأعمال لمدة شهرين تبدأ من 8 يناير الجاري حتى 7 مارس 2022، بدلا من 5 أسابيع في الدورة الأولى.

شروط جائزة المبدع الصغير:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره.

4- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

6- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة إلى مستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثان.

7- تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

8- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

9- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل.

10- حال تعذر وجود ولى الأمر «الأب» يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالي والإداري على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم.

11- حال العمل الجماعي يُشترَط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدَّد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدَّد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي.

12- حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم إليها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

13- تكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

14- في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعدُّ التقدم قائمًا.

15- تُستبعد إداريًّا الأعمال التى لم تستوفِ شروط الجائزة.

16- التقدم إلكترونيًّا من خلال اتباع الخطوات الإرشادية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.

17- التقدم يدويًّا بفلاش ميموري فقط يوضع عليه العمل وملف PDF يتضمن :استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة شهادة ميلاد المتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة شخصية حديثة للمتقدم، وإرسالها إلى مقر المجلس الأعلى للثقافة، ولا تقبل الأعمال المقدمة ورقيًّا أو CD أوDVD أو اللوحات.

18- ترسل الأعمال بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة «1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة». والأعمال المقدمة لا تُسترد

طرق التقدم لجائزة المبدع الصغير

للاستعلام والاستفسار عن الجائزة: الدخول على صفحة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» على الفيس بوك أو الموقع الإلكتروني أو التليفون - واتساب: 01559919944.

وتشهد الجائزة في دورتها الجديدة إنشاء موقع إلكتروني www.ckp.eg لاستقبال أعمال المتقدمين، وذلك في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بالتيسير على المتقدمين للتقدم للجائزة مع الاستمرار في استقبال الأعمال بمقر المجلس أو المرسلة عبر البريد.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري هو الشريك الرئيسي للجائزة هذا العام.