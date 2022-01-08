أماكن تواجد الشبورة وموعد انتهاء الموجة.. أمطار ورياح مثيرة للرمال

يبحث كثير من المواطنين عن أماكن تواجد الشبورة وموعد انتهاء الموجة، وذلك بعد انتشار الضباب الذي أدى إلى انعدام الرؤية على الطرقات السريعة المختلفة، ما يجعل السائقين يتخذون الحذر الكافي وتجنب السرعة الفائقة عند القيادة، واتباع تعليمات الأرصاد والمرور لتجنب الحوادث، وأعلنت هيئة الأرصاد عن أماكن انتشار الشبورة وموعد انتهاء الموجة في بيان لها.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة والخفيفة على عدد من المناطق المختلفة خلال الساعات القليلة المقبلة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الكثير من المناطق المختلفة، ويسود طقس مائل للبرودة يصل إلى حد الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل.

ومن خلال السطور التالية، نرصد أماكن انتشار الشبورة وموعد انتهاء الموجة، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، والتي جاءت كالتالي:

أماكن انتشار الشبورة وموعد انتهاء الموجة

حددت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أماكن انتشار الشبورة وموعد انتهاء الموجة، كالتالي:

السبت 8 يناير

تنتشر الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد 9 يناير

تنتشر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 10 يناير

تنتهي موجة الشبورة الكثيفة المنتشر في كل أنحاء البلاد، وتخف حدة الشبورة ويختفي الضباب، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد سقوط الأمطار وأماكنها

السبت 8 يناير

من الموقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة 30% ، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة.

الأحد 9 يناير

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% و 50% على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الإثنين 10 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.