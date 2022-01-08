«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبل.. أمطار وشبورة ورياح

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر خلال البيان الصادر عنها بشأن حالة الطقس المتوقعة على الأنحاء كافة خلال الفترة من السبت وحتى الخميس المقبل الموافق 13 يناير، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، يصل حد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على الأنحاء كافة، والتي جاءت على النحو التالي:

طقس السبت: أمطار خفيفة وشبورة ورياح

وأشارت الأرصاد إلى الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد اليوم السبت الموافق 8 يناير، حيث يتوقع خبراء الهيئة أن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، نشاط حركة الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وتنتشر الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الأحد: أمطار متوسطة ورياح مثيرة للرمال

وأضافت الهيئة أن طقس الأحد يشهد نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تشهد مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» أمطار متوسطة على فترات متقطعة، بينما تتعرض بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

طقس الإثنين: أمطار خفيفة

وتابعت الأرصاد: طقس الإثنين قد يشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل اشمالية، جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء: نشاط للرياح على مناطق عدة

أما عن طقس الثلاثاء، فيشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بحسب الأرصاد الجوية.

طقس الأربعاء: رياح نشطة

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة خلال الأربعاء، بحسب بيان الأرصاد الجوية.

طقس الخميس: توخوا الحذر

ونوهت الهيئة إلى أن التوقعات تشير بنشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء الخميس، مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.