«الأرصاد»: رياح وأمطار.. وحالة من عدم استقرار الطقس حتى الأربعاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ طقس الغد يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ولكنها ستكون طفيفة نسبيًا، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة.

انخفاض للحرارة وفرص سقوط أمطار

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة وإنجي طاهر، اليوم السبت، أنَّ درجات الحرارة غدًا تشهد انخفاضًا بمعدل من درجتين إلى 3 درجات مقارنة باليوم، علما بأن الظواهر الجوية تستمر حتى الأربعاء، بأشكال مختلفة.

وأوضحت أن درجات الحرارة المنخفضة ونشاط الرياح مستمران للأربعاء أيضا، بينما تشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار المتوسطة، ومنها جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر (الأحد والاثنين فقط).

ولفتت إلى أن طقس اليوم شتوي مستقر، وأن درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي من درجة لدرجتين: «طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس».

انخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر

وأفادت بأنه مع غياب أشعة الشمس، فإن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، ليكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، كما ظهرت الشبورة المائية الكثيفة اليوم والتي انخفضت معها الرؤية بشكل ملحوظ ووصلت لأقل من ألف متر، ما أدى لإغلاق بعض الطرق.

وقدمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائحا للمواطنين لتجنب تداعيات الشبورة المائية الكثيفة، قائلة إنه يجب القيادة بهدوء التام مع وجود الشبورة المائية نظرا للرؤية المنخفضة، كما يجب عدم الانخداع بارتفاع الحرارة اليوم والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار والليل.