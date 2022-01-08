بعد انتشار الضباب.. اعرف موعد انكسار حدة الشبورة المائية الكثيفة

على مدار عدة أيام متواصلة، شهدت الكثير من المناطق ظهور كثيف للشبورة المائية والضباب، الذي أدى إلى انعدام الرؤية على الطرقات أثناء القيادة، ما جعل الكثير من المواطنين المتخوفين من حوادث الطرقات يتساءلون عن موعد انكسار حدة الشبورة المائية الكثيفة والطرقات، وعودة الأمور إلى طبيعتها مره أخرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق سقوط للأمطار المتوسطة والخفية خلال الساعات القليلة المقبلة، ونرصد من خلال السطور التالية موعد انكسار حدة الشبورة المائية على الطرقات والأماكن التي ستشهد سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، وفقما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

موعد انكسار حدة الشبورة المائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن المناطق التي ستشهد انتشارا لـ الشبورة المائية الكثيفة والضباب خلال الساعات المقبلة، والتي تستمر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، لتبدأ حدة الشبورة المائية في الانكسار بدء من يوم الإثنين الموافق 10 يناير.

وعندما تنكسر موجة انتشار الشبورة المائية الكثيفة، تبدأ الرياح في النشاط على الكثير من المناطق بدء من يوم الثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها المناطق التي ستشهد سقوط للأمطار المتوسطة والخفيفة خلال الساعات المقبلة، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30% تقريبا، والتي تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة بنسبة حدوث 10% على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الأحد، فمن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 40% و50% على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن يوم الإثنين، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.