إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات، ما أسفر عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة 1900 م2، بنطاق 6 مراكز، عبارة عن إزالة 4 حالات بمساحة 920 م2، عبارة عن قواعد خرسانية و شدات خشبية بنطاق مدينة أبو حمص وقرية دمسنا.

إزالة 3 تعديات

كما تم إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 562 م2 بنطاق قرية فرهاش وكفر الواق بحوش عيسى، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وفك شدة خشبيه علي مساحة 150 م2، خارج الحيز العمراني بنطاق الوحده المحليه بأدفينا برشيد، وإزالة حالة تعدى بمساحة 120 م2، بنطاق جمعية الخليج التابعة لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة حالة تعد بمساحة 100 م2 بقرية دسونس ام دينار بدمنهور، عبارة عن شدة خشبية، وإزالة حالة تعد في المهد علي مساحة 48 متر، عبارة عن بناء أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض بنطاق الوحدة المحلية لقرية البريجات بكوم حمادة.

توجيهات بإزالة التعديات

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.