تعاون بين «الهيئة الذرية» و«التجارة» لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

التقى الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، مع المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث تصنيع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، لدراسة التعاون بين الهيئة والمركز.

مجالات التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة التجارة والصناعة

وكشفت هيئة الطاقة الذرية أن اللقاء تطرق لأوجه التعاون بين الجهتين التي تتمثل في الآتي:

- تنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتوصيلها على الشبكة بموقع هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر كأول جهة بحثية تنضم لمشروع نظم الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية الصغيرة المتصلة على الشبكة المنفذ بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

- التصنيع الذكي للمنتجات وذلك في مجال إنتاج أجهزة القياس الإشعاعي التي تنتجها هيئة الطاقة الذرية في نطاق تجريبي وذلك بهدف تحسين شكل المنتج وجعله يتلاءم مع المتطلبات العالمية، كما سيتم التعاون للحصول على العلامة المصرية (بكل فخر صنع في مصر) وهي علامة مراقبة وجودة مصرية معتمدة من وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات المصرية المصنعة داخل مصر طبقاً لأعلى مواصفات الجودة العالمية.

- مجالات تحسين خواص المنتجات الزراعية المصرية باستخدام وحدات التشعيع بهيئة الطاقة الذرية لزيادة منافستها للتصدير وتقليل الفاقد منها، بالإضافة على تحسين شكل المنتجات مع المصدرين المصريين لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بهدف دعم الاقتصاد القومي.

المشاركون في اللقاء من هيئة الطاقة الذرية ووزارة التجارة والصناعة

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنه تم الاتفاق بين الجهتين على عقد لقاء تنسيقي بهيئة الطاقة الذرية بين فرق العمل من الجهتين لتوضيح جميع النواحي الفنية والإدارية لأوجه التعاون تمهيداً لتوقيع اتفاقية للتعاون بين الجهتين، لافتًا إلى أن اللقاء كان بحضور الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة ومنسق مشروع التعاون مع الهيئة، وكذلك الدكتور شريف الجوهري المنسق العام للتعاون بين الجهتين ومدير مجموعة التعاون في مشروع تطبيق الطاقة الشمسية بموقع الهيئة بمدينة نصر.