الصحة: «أوميكرون» نهاية لجائحة كورونا.. والموجة الخامسة ستكون بسيطة

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن بداية نهاية فيروس كورونا منذ ظهور متحور أوميكرون، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحورات التي تظهر لفيروس كورونا هي دليل على بداية ضعف الفيروس ومحاولته للمقاومة ورغبته في التعايش، واللقاحات التي ظهرت حتى الآن هي فعالة لمواجهة الفيروس، وكذلك التحورات والموجة الخامسة للفيروس ستكون بسيطة ومتوسطة من حيث حدة الأعراض.

الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر

وتابع المصدر: «الموجة الخامسة لفيروس كورونا وأي تحورات جديدة ستحدث للفيروس أمر متوقع، وعلى المواطنين معرفة السلاح لمواجهة الفيروس وهي الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الجسدي في المناسبات»، لافتا إلى أن اللقاحات هي الأداة الوحيدة التي تعمل على النجاة من الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عليهم الحصول على لقاح كورونا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

أعراض نزلات البرد وفيروس كورونا

وأوضح المصدر أن هذه الفترة تشهد خلطا بين أعراض نزلات البرد وأعراض فيروس كورونا، داعيا المواطنين لأهمية الذهاب إلى المستشفيات في حال ظهور أعراض البرد أو أي أعراض تنفسية للتأكد إذا كانت نزلات برد عادية أم إصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن هناك وفرة في كل أدوية علاجات كورونا في مصر ولا يوجد أي نقص فيها على مستوى محافظات الجمهورية.

وكشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان عن إجمالي مصابي الفيروس هو 391115 من ضمنهم 325364 حالة تم شفاؤها، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.