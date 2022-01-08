تأجيل إعادة محاكمة 17 متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لجلسة 12 فبراير

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم شرطة العرب» لجلسة 12 فبراير للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.

السجن المؤبد لبديع و11 آخرين

وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم العرب».

وأيضا كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا.