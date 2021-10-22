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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وتوسكر باستاد برج العرب

كتب:

محمد بركات
12:23 م | الجمعة 22 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أنهت الأجهزة الأمنية استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وتوسكر الكيني، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس والممر، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، ويتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة المباراة.

تأمين مباراة الزمالك وتوسكر الكيني 

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة؛ لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الزمالك مع توسكر الكيني، إذ يأمل أبناء ميت عقبة حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات الأبيض منذ 19 عاما، وكذلك مصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية.

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