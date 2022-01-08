سرقة معدات تصوير مسلسل حلم الأسمرات.. والمخرج يكشف حجم الخسائر

كشف المخرج حسني صالح، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك، تعرضه لسرقة معدات تصوير مسلسله الجديد حلم الأسمرات، وذلك في أثناء تصوير بعض المشاهد في الطريق الجديد المؤدي من الدائري لمنطقة الشيخ زايد.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف حسني صالح عن تفاصيل الهجوم عليهم وحجم الخسائر التي تعرض لها، إذ أكد أنهم كانوا يصورون عدد من المشاهد فى الطريق الجديد المؤدي من الدائري للشيخ زايد، وفوجئوا بهجوم عدد من أفراد البدو عليهم وكانوا مسلحين بالشوم والآلي، بحسب قوله.

وتابع صالح قائلا: «أفراد البدو اعتدوا على بعض المتواجدين فى اللوكيشن وسرقوا كاميرا وعدد من المعدات، وحاول صناع العمل التصدي لهم، حتى أن الفنانة صابرين تدخلت ولكن دون جدوى وهربوا بالمعدات».

صالح: حجم الخسائر مليون جنيه

وكشف صالح أنه حرر محضرا فى قسم شرطة أكتوبر أول بالواقعة، وعن حجم الخسائر قال: «لغينا يوم تصوير كامل يتخطى الـ200 ألف جنيه بالإضافة إلى المعدات، يعني يتخطى مبلغ الخسائر مليون جنيه».

وأكد أيضا بأنه من حسن الحظ أن كاميرا التصوير الثانية كانت تعمل وسجلت واقعة الاعتداء صوت وصورة، وكشفت وجوه من تعرضوا لهم وسرقوا المعدات.

يذكر أن المخرج حسني صالح، كتب منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك، ناشد فيه وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، بالتدخل لقيام عرب موجودين فى الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد، بالهجوم على فريق العمل وخطف كاميرا التصوير، والتعرض لنجوم المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد فى مسلسل حلم الأسمرات.

تفاصيل مسلسل حلم الأسمرات

مسلسل حلم الأسمرات، بطولة أحمد عبد العزيز ومحمد رياض وأنوشكا ورانيا فريد شوقي وصابرين وصلاح عبد الله ونهال عنبر وسميرة عبد العزيز ومدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.