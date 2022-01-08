أغنية بناقص لأيتن عامر تحقق 100 ألف مشاهدة على «يوتيوب» خلال ساعات

حظيت أغنية «بناقص» لأيتن عامر، بقبول كبير من الجمهور منذ طرحها مساء أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرا، وهي أولى تجارب «أيتن» في عالم الغناء.

أيتن عامر تحصد إشادات الجمهور

وكانت أيتن عامر قد نشرت جزءًا من الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وحصد إشادات العديد من متابعيها، حيث علق أحد المتابعين قائلا: «حلوة أوي أوي صوتك وأداءك تحفة، إحنا كدة نسيب التمثيل بقى، ونكمل غناء هنكسر الدنيا ولحن حلو أوي وكلمات وتوزيع واختيار ممتاز بجد يا أيتن.. استمري.. ولادة فنانة جديدة النهارده».

بينما علق متابع آخر قائلا: «أووووف اش هالإبداع ي آيتن، بحبك كثيرا، أكثر ممثله تعجبني مسلسلاتك وأبهرتينا بهالكليب واللوك والصوت ماشاء الله».

أغنية بناقص لأيتن عامر تحقق 100 ألف مشاهدة

وحصدت أغنية بناقص لأيتن عامر 100 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وأخرجت الكليب بتول عرفة.

وكانت «عامر» أعلنت عن انتهاءها من تصوير مسلسلها الجديد «النقطة العامية» خلال الأيام الماضية، كما تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في مسلسل «الرواية» للفنان أحمد فهمي.

تفاصيل شخصية أيتن عامر في مسلسل «الرواية»

وتجسد «أيتن» خلال أحداث المسلسل دور فتاة تدعى «ليلى»، وهي بطلة العرض المسرحي الذي يقع فيه جريمة قتل ضمن أحداث المسلسل، ويشاركها بطولة المسلسل أحمد فهمي، شيري عادل، أحمد الشامي، ثراء جبيل، محمود عبد المغني، وهو من تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإخراج أمير شوقي.