بالأسماء.. مصرع 6 وإصابة طفل في تصادم 4 سيارات بالسويس بسبب الشبورة

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب طفل، في حادث تصادم 4 سيارات على طريق جنيفة بالسويس، ونُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، والطفل للمستشفى لتلقي العلاج.

حادث على طريق السويس

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس تلقت بلاغا من قائدى السيارات على طريق «جنيفة - السويس»، يفيد بحدوث تصادم عدة سيارات بالطريق نتيجة للشبورة المائية الكثيفة، والتي حجبت الرؤية الأفقية، وغطت محافظة السويس منذ الصباح الباكر.

وتوجهت 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية حدوث تصادم بين 4 سيارات نقل ونصف نقل، وسيارتين ملاكي اشتعلت إحداها في الطريق.

وأفادت المعاينة، بأن السيارة الملاكي التي اشتعلت كانت تسير بسرعة كبيرة تجاوزت الحد المسموح، ما تسبب في اصطدامها بقوة بالسيارة النقل، واشتعلت النيران بها فور الاصطدام مباشرة.

أسماء المتوفين في حادث السويس

وتبين أن المتوفين هم طفل وخمس سيدات كانوا في السيارة الملاكي التي اشتعلت، وهم هدى محمد السيد، وملك أحمد، ومحمد عبد الباسط، ومروة محمد السيد، وشهد ماهر عبد الباسط، وشخص مجهول الهوية.

فيما أسفر الحادث عن إصابة الطفل أنس محمد عبدالباسط، 11 سنة، طالب، ويقيم بمساكن أحمد زويل في السويس، ومصاب بكسر بالساق الأيمن، واشتباه نزيف بالمخ وسحجات متعددة، بينما خرج ركاب باقي السيارات دون إصابات.