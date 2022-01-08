وزير الداخلية يضم فئتين جديدتين لمستحقي جواز السفر الدبلوماسي

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 19 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وبموجب التعديل الأخير سيجري إضافة مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه، للفئات المستحقة لاستخراج جواز سفر دبلوماسي.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: