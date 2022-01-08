رامي رضوان يوجه رسالة حب لزوجته دنيا سمير غانم: «ربنا يحفظك يا حبيبتي»

وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة إلى زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بعد احتفاله أمس بعيد ميلادها الـ37، وذلك عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

رامي رضوان: ربنا يجعل أيامنا كلها فرح

ونشر رامي رضوان صورة تجمعه بدنيا سمير غانم من عيد ميلادها، وعلق عليها قائلًا: «ربنا يجعل أيامنا كلها بهجة وفرح لنا ولكل حبايبنا وكل اللي بيحبونا.. ويحفظك ويهنيكي ويكتب لك في كل خطوة نجاح وتميز وسعادة ورضا حبيبتي».

رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم ويحتفل بعيد ميلادها

وكان «رضوان» قد أعد مفاجأة لدنيا أمس واحتفل بعيد ميلادها وسط حضور الأصدقاء من الوسط الفني، وكان من بين الحاضرين الفنان كريم محمود عبد العزيز، وكريم فهمي وزوجته، هشام ماجد، وغيرهم.

دنيا سمير غانم: شكرا يا رامي ربنا يخليك لينا

ونشرت دنيا سمير غانم صور الاحتفال عبر «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «رامي قال لي إننا خارجين نتعشا أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادي لأني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي أنا بحبهم مستنيينا، وكلهم حسيت في عنيهم أد إيه هم نفسهم أكون سعيدة، شكرا جدا لكل أصحابي وإخواتي.. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي على المفاجأة الجميلة.. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا».

دنيا سمير غانم تعتذر عن المشاركة في الكبير أوي 6

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم اعتذرت عن المشاركة في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، والعمل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، ومجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم حمدي الميرغني، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينريجي.