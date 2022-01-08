رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد دنيا سمير غانم: رتب لها مفاجأة سارة (صور)

احتفل الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وسط حضور مجموعة كبيرة من الأصدقاء، وكان من بينهم الفنانون كريم فهمي وكريم محمود عبد العزيز وهشام ماجد.

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور أثناء احتفال زوجها بعيد ميلادها وسط حضور أصدقائها، وعلقت على الصور قائلة: «رامي قال لي إننا خارجين نتعشى أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادي لإني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي أنا بحبهم مستنيينا، وكلهم حسيت في عنيهم أد إيه هم نفسهم أكون سعيدة».

دنيا سمير غانم لرامي رضوان: ربنا يخليك لينا

وأضافت: «شكرا جدا لكل أصحابي وإخواتي.. ربنا يخليكوا ليا وشكرا يا رامي يا حبيبي على المفاجأة الجميلة.. ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا».

الظهور الأول لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد بعد شائعة طلاقهما

كما شهد الاحتفال الظهور الأول لإيمي سمير غانم برفقة زوجها الفنان حسن الرداد بعد الشائعات الأخيرة التي تحدث خلال الأيام الماضية عن طلاقهما.

ويعد ذلك الظهور الأول لـ«إيمي» في مناسبة، بعد انعزالها الفترة الماضية تأثرا بوفاة والديها الفنانين دلال عبد العزيز وسمير غانم.

دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة في عيد ميلادها

جديرا بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بعيد ميلادها الـ37 يوم 1 يناير الماضي، حيث أدت مناسك العمرة مع شقيقتها «إيمي» ونشرت صورا لهما من داخل الحرم المكي، وعلقت عليها قائلة: «النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب».