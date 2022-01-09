«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة: فرص لتكون سيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن المناطق المعرضة لتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، موضحة أن حالة الطقس تشهد عددا من الظواهر الجوية، إذ تنشط حركة الرياح، المثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان، ويكون الطقس نهاراً بارد على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وحددت الأرصاد المناطق المتوقع أن تشهد تساقط الأمطار، حيث تتعرض مناطق من جنوب سيناء، وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» أمطار متوسطة على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا، وتتهيأ الفرصة لتكون السيول على بعض مرتفعات جنوب سيناء، بينما تتعرض بعض مناطق السواحل الشمالية، شمال الدلتا، وجنوب البلاد لأمطار خفيفة على فترات متقطعة.

خريطة تساقط الأمطار الإثنين

وتابعت الأرصاد: «طقس الإثنين يشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية على فترات متقطعة».

وأشارت الأرصاد خلال البيان الصادر عنها إلى أن الطقس لا يشهد سقوط أمطار، خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، والجمعة، حيث تكون الظاهرة المسيطرة خلال تلك الأيام هي نشاط حركة الرياح على بعض المناطق، إذ تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، خلال الثلاثاء، بينما تنشط على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة الموافق 14 يناير 2022، مناشدة الموطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.