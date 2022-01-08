الرى تحذر: أمطار قد تؤدي إلى سيول في عدة المحافظات غداً الأحد

كشف تقرير توقعات نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار عن إحتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد اليوم السبت، مشيراً إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على البحر الأحمر وجنوب سيناء

أوضح المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، غدا الأحد وطالب المركز التابع لوزارة الموارد المائية والري بتوخي الحذر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي قد تؤدي إلى السيول.

وأظهر تقرير لقطاع المياه الجوفية التابع لوزارة الموارد المائية والري حجم المياه التي تمكنت مشروعات الري من سدود وحواجز من حجزها خلال فترة الامطار التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي في عدد من المناطق الجبلية، حيث تتواجد مشروعات وزارة الري مشيرة الى انها بلغت حوالي 2.340 مليون متر مكعب، يمكن استخدامها من قبل التجمعات البدوية فى تلك المناطق لاستخدامات الشرب والرعى.

الري: تخزين 1.8 مليون متر مكعب في سدود جنوب سيناء

وأوضحت وزارة الرى أن مشروعات الحماية من السيول في محافظة جنوب سيناء تمكنت من حفظ حوالي 1.840 مليون متر مكعب في بحيرة وردان لحماية مدينة أبو زنيمة و 750 ألف متر مكعب في بحيرة وادي إسلا لحماية مدينة طور سيناء، كما تمكنت بحيرة وادي حبران لحماية طور سيناء من تخزين 100 ألف متر مكعب فيما حمى سد العاط مدينة شرم الشيخ وتمكن من تخزين 250 الف متر مكعب، كما تمكن سد بحيرة سلاف لحماية مدينة أبو رديس من تخزين 50 الف متر مكعب وتمكنت بحيرات سدود وادي ميعر من تخزين 200 الف متر مكعب.

وأشار تقرير توقعات نماذج التنبؤ بالطقس إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة وفرت الحماية للعديد من مدن البحر الأحمر مثل الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ ونويبع وطور سيناء وطابا، وحماية طرق النفق - شرم الشيخ، ودهب- شرم الشيخ، و وادي فيران- سانت كاترين وحماية خطوط الإتصالات والغاز والكهرباء ووخطوط المياه وكافة المنشآت السياحية.