كشف حساب صندوق التنمية المحلية في 2021: تمويل 2691 مشروعا بـ31,6 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حصاد عمل صندوق التنمية الحلية خلال عام 2021، مشيرا إلى ضخ 26,3 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض لتمويل 2691 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر إضافة الى مشاركة المستفيدين بـ5,3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31,6 مليون جنيه، خلال الفترة من1/1/2021 حتى 31/12/ 2021.

ولفت شعراوي، في بيان صادر عنه، إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات والتى تساهم في تشغيل الشباب مما يقلل نسبة البطالة، و تساعد فى سد احتياجات السوق المحلي، و دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأكد شعراوي أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة، مشيراً إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.

16,2 مليون استثمارات لـ الوجه القبلي

وكشف عن توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية في هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة في الاهتمام بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيراً الى أن محافظات الوجه القبلي حظيت بـ 16,2 مليون جنيه بنسبة 61,5% من إجمالي الاسثمارات التي نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات.

المنيا تتصدر المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق

وأشار إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات، حيث نفذت 504 مشروعات باستثمارات 4,2 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بـ379 مشروعًا بإجمالي استثمارات 4,5 مليون جنيه، وبني سويف بـ337 مشروعًا باستثمارات 5,8 ملايين جنيه، ثم الشرقية بـ258 مشروعاً بإجمالي استثمارات 3,3 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ220 مشروعاً باستثمارات 2 مليون جنيه.

ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال عام 2021، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.

68,5% من إجمالي المشروعات من نصيب المرأة

وأضاف: استطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغت عدد المشروعات التي مولها للمرأة 1786 مشروعاً بنسبة تزيد على 68,5% من إجمالي المشروعات، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة البحر الأحمر، وبلغت 81% بمحافظتي الجيزة وسوهاج، حيث تمكن الصندوق من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وأكمل: تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية في الريف، ويتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم.