هل لديك خطة لاستثمار مدخراتك في 2022.. إليك أفضل الفرص الاستثمارية؟

يظل الاستثمار الوسيلة الوحيدة للحفاظ على أموالك من التآكل وفقد قيمتها، فالاستثمار يعتبر مصدرًا آخر للدخل، يضمن لك دخلا جيدا في حالة تقاعدك، وأيضاً ينقذك من الأزمات المالية، ويساهم الاستثمار في تحسين القدرة المالية، إذ يساهم في تكوين ثروة وزيادتها كلما نجح هذا الاستثمار، وبالتالي يكون من السهل عليك تحقيق أهدافك المالية وزيادة قوتك الشرائية بمرور الوقت طالما تستثمر، فمن المتعارف عليه في عالم المال والأموال أن المال الراكد في الحسابات البنكية تقل قيمته مع الوقت، والأفضل أن يتم استثماره.

وإذا كنت تفكر في استثمار مدخراتك المالية، مع بداية العام الجديد 2022، فعليك البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية الآمنة، وترصد «الوطن»، في هذا التقرير وفقا لموقع «bankrate» أفضل الفرص الاستثمارية في عام 2022:

1- حسابات توفير عالية العائد

عندما يتعلق الأمر باستثمار مدخرات كبيرة، فإن وضع أموالك في حساب توفير عالي العائد، يمكن أن يساعدك في الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع، على عكس حسابات التوفير التقليدية التي لا تعطيك فائدة كبيرة على مدخراتك، حيث يقدر الفرق بين حسابات التوفير عالية العائد والحسابات التقليدية بمقدار 10 مرات أقل مما تقدمه حسابات التوفير الأعلى عائدًا.

هذه النوعية من حساب التوفير عالية العائد، تكون الأفضل للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المال على المدى القصير ويريدون تجنب مخاطر عدم استرداد أموالهم.

2- شهادات الإيداع قصيرة الأجل

شهادات الإيداع من بين الأوعية الادخارية التي يمكن من خلالها الحصول على عائد مادي كبير، ويتم إصدار شهادات الإيداع من قبل البنوك وتقدم عمومًا معدل فائدة أعلى من حسابات التوفير، وقد تكون من أفضل الخيارات الاستثمارية عندما تتوقع ارتفاع الأسعار، ما يسمح لك بإعادة الاستثمار بمعدلات أعلى.

وتكون شهادات الإيداع وسيلة جيدة للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المال في وقت محدد ويمكنهم تقييد أموالهم مقابل عائد أكبر قليلاً مما قد يجدون في حساب التوفير.

3- صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل

صناديق السندات الحكومية هي صناديق مشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في سندات الدين الصادرة عن حكومات الدول ووكالاتها، صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل لا تعرضك لمخاطر كبيرة إذا ارتفعت أسعار الفائدة، كما هو متوقع أن يحدث في عام 2022.

وقد تكون صناديق السندات الحكومية الأفضل بشكل جيد للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة، على الرغم من أن بعض أنواع الصناديق (مثل صناديق السندات طويلة الأجل) قد تتقلب كثيرًا أكثر من الأموال قصيرة الأجل بسبب التغيرات في سعر الفائدة.

5- الأسهم التي توزع أرباحا

أيضاً من الممكن أن يكون اختيارك لسوق الأسهم والاستثمار في أسهم الشركات من بين أفضل الفرص الاستثمارية في عام 2022، لكن يجب التركيز على أسهم الشركات التي تقوم بتوزيعات أرباح على المستثمرين.

وتوزيعات الأرباح هي أجزاء من أرباح الشركة يمكن دفعها للمساهمين، عادةً على أساس ربع سنوي، مع الأسهم الموزعة، ويعد شراء الأسهم الفردية، سواء كانت تقوم بتوزيعات أرباح أم لا، أكثر ملاءمة للمستثمرين المتوسطين والمبتدئين، ويمكنك شراء مجموعة منهم في صندوق أسهم وتقليل المخاطر.

تأكد من أنك تستثمر في شركات لها تاريخ قوي في زيادة الأرباح بدلاً من اختيار تلك التي لديها أعلى عائد حالي، يمكن أن تتضرر حتى الشركات المحترمة من أزمة، لذا فإن السمعة الطيبة لا تشكل أخيرًا حماية ضد قيام الشركة بخفض أرباحها أو إلغائها تمامًا.

6- العملة المشفرة

العملات الرقمية، هي نوع من العملات الإلكترونية التي تهدف الاعتماد عليها كوسيلة للتبادل او الدفع، لقد أصبح شائعًا في العقد الماضي، حيث أصبحت Bitcoin العملة الرقمية الرائدة، شهدت العملات المشفرة نشاط قوي في السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص، حيث انتقلت الدولارات إليها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وجذب المزيد من المتداولين.

وتعد العملة المشفرة مفيدة للمستثمرين الباحثين عن المخاطر الذين لا يمانعون إذا ذهب استثمارهم إلى الصفر، في مقابل إمكانية تحقيق عوائد أعلى بكثير، إنه ليس خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة أو أولئك الذين يحتاجون إلى أي نوع من الاستثمار الآمن.