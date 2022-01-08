مميزات حساب «الوسيط البنكي» من البنك الأهلي لإتمام الصفقات

الكثير من المواطنين يتعرضون للنصب بسبب «سمسار الوساطة»، خاصة في التعاملات المالية، ولذلك لجأ القطاع المصرفي بالبنك الأهلي المصري، للإعلان عن خدمة جديدة يقدمها للمواطنين بشكل عام، سواء كان عميلًا للبنك أم لا، وهي خدمة الوساطة المالية (حساب الوسيط الجاري).

ونشر البنك الأهلي المصري، على موقعه الرسمي، تفاصيل وشروط الوساطة:

خدمة الوساطة المالية من البنك الأهلي

عرّف البنك الأهلي المصري تفاصيل خدمة الوساطة المالية، وقال في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن الوساطة المالية للمواطنين تتمثل في أن يعمل البنك كوسيط بين العميل وبين طرف أو أطراف أخرى، في إدارة صفقة ما، تم الاتفاق عليها بين عميل البنك الأهلي المصري والأطراف الأخرى، بما في ذلك الصفقات العقارية لبيع أو شراء الأراضي، المصانع، المولات تجارية، القرى السياحية، أو المعاملات المالية والشراكة.

حساب الوسيط البنكي

وأكد البنك الأهلي، أنه يتم إبرام عقدٌ ثلاثيّ بين أطراف الصفقة والبنك الأهلي المصري كطرف ثالث، حيث يتم الاتفاق على كافة شروط إدارة الصفقة والمحددات المختلفة وطرق الدفع وتحويل الأموال في ذلك العقد الثلاثي، ويكون الدور الأساسي للبنك مقتصر على إدارة كافة التعاملات والتسويات التي تتم على الحساب الوسيط وفقا للعقد الثلاثي، حفاظًا على حقوق أطراف الصفقة.

فوائد خدمة الوساطة المالية من البنك الأهلي

- السهولة في إدارة الصفقة وفقا لبنود وأحكام العقد الثلاثي ومعرفة دور كل طرف من أطراف الصفقة.

- الأمان في ابرام العقد الثلاثي والملزم بنوده، لإتمام كل طرف من أطراف الصفقة دوره وفقا للعقد.

- السرية/ الحيادية، كون البنك الأهلي المصري طرف في العقد الثلاثي، فإنه يضمن السرية التامة لكافة عملائه مما يحفظ أيضا سرية الصفقات المُبرمة، كما بكافة المعاملات البنكية الأخرى، معاملاتك دايماً في أمان مع خدمات الوساطة من البنك الأهلي المصري.

مميزات حساب الوسيط المخصص لإتمام الصفقة

- حساب جارٍ مسموح باستخدامه لكافة شرائح العملاء من الأفراد والشركات بكافة أنواعها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

- الحساب مسموح للعملاء المصريين أو الأجانب.

- يسمح بفتح الحساب بالجنيه المصري، وكذلك بعض العملات الأجنبية.

- لا يوجد حد أدنى مطلوب لفتح الحساب.

- الحساب يقبل التحويلات داخلية أو خارجية.