بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي بكفر الشيخ.. 15 يناير

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021م، لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية «عام - مهني - تربية خاصة - تعليم مجتمعي - والتعليم الثانوي العام – الفني»، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم الخميس 3 فبراير 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، فتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 15 يناير الجاري حتى 20 يناير، وامتحان الصف الخامس الابتدائي 15 يناير الجاري وتنتهي يوم 17 يناير.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

كما أعلن المحافظ في بيان، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ يوم 18 يناير الجاري، وتنتهي 22 يناير. كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم السبت، الموافق 15 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس 20 يناير الجاري، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 29 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.

يذكر أن تعليم كفر الشيخ استعدت لامتحانات الترم الأول، حيث شدد وكيل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسرعة تعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، بينما جرى التشديد على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.