نائب رئيس مجلس الدولة يتعرض لإغماء مفاجئ بسبب ارتفاع في ضغط الدم

تعرض المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،، لحالة إغماء نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

نقل المستشار خفاجي إلى المستشفى

وتم الاتصال بخدمة الإسعاف لنقل المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي من مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي، إلى أحد المستشفيات لتلقى الإسعافات الأولية، وبالكشف عليه تبين أنه تعرض لحالة إغماء بسبب ارتفاع ضغط في الدم بنسبة 180/120؛ وتقرر بعدها نقله إلى مستشفى بالإسكندرية لتلقي العلاج بالقرب من مسكنه.

وتلقى نائب رئيس مجلس الدولة الإسعافات اللازمة داخل مستشفى في حي الدقي، وجاري نقله إلى مستشفى بمحافظة الإسكندرية؛ لتلقي العلاج اللازم ومعرفة الأسباب وراء حالة الإغماء المفاجئ وإجراء الفحوصات اللازمة.