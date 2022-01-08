حجز 8 طلاب جدد في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

كشفت مصادر مطلعة في مديرية أمن الغربية، استدعاء 8 طلاب زملاء الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، وذلك من أجل سماع أقوالهم حول تفاصيل الواقعة وذلك ضمن التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق حول الواقعة.

حجز زملاء بسنت

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن جهات التحقيق قررت حجز الـ8 طلاب، على ذمة التحقيقات وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأن الطلاب كلهم زملاء المتهمين والضحية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

تجديد حبس المتهمين

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز كفر الزيات، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للقرار الصادر من النيابة العامة يوم الخميس الماضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم عرض المتهمين اليوم وصدر قرار بالحبس 15 يومًا.

ضبط المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على المتهمين، بعد قيام أسرة الطالبة بسنت خالد، بتحرير محضر بالواقعة، ضد 2 من زملائها بتهمة التسبب في وفاتها، بعد محاولة إقامة علاقة عاطفية معها وبعد أن رفضت، هددوها وتم فبركة صور لها، إلى جانب اتهام مدرس مادة الكيمياء بالتنمر علي «بسنت» في أثناء حصة درس خاص يوم الواقعة، وتناولت حبة حفظ الغلال، وتركت رسالة تظهر فيها براءتها.

وشيع أهالي قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، جثمان الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، بعد أداء صلاة الجنازة عليها من مسجد القرية.