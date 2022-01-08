شبورة مائية تغطي طرق الغربية وتكثيف اللجان المرورية لمنع وقوع حوادث

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استمرار موجة الطقس السيىء والأحوال الجوية المتقلبة، بعدما غطت الشبورة المائية مختلف الطرق، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، فضلا عن هبوب رياح باردة.

موجة طقس سيىء تضرب الغربية

ورصدت «الوطن» انتشار الشبورة المائية بالطرق، ما ترتب عليه وجود صعوبة في الرؤية لقائدي السيارات والدراجات النارية، ومن ثم تعطل حركة النقل والمواصلات بين كل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة»، و«كفرالشيخ - المحلة»، و«زفتى - السنطة»، و«بسيون - قطور»، و«سمنود - زفتى»، و«كفرالزيات - قطور»، و«المحلة - المنصورة» الدائري وغيرها.

كما انتشرت الشبورة المائية بالطرق المطلة علي الأراضي الزراعية وضفاف الترع، ما ترتب عليه الدفع بخدمات مرورية ولجان لتنظيم مسار حركة النقل والمواصلات بين كل المدن لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

تعطل حركة النقل والمواصلات بسبب الشبورة المائية

ووجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية، بأهمية التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة استمرار تفعيل غرف العمليات والطوارىء بديوان المحافظة ومجالس المدن والأحياء ودواوين المديريات لتلقي استغاثات وشكاوي المواطنين خلال موجه الطقس السيىء.

رفع حالة الطوارىء لتأمين المواطنين

كما أشار محافظ الغربية في تعليماته إلي أهمية الدفع بنحو 494 معده كسح وشفط مياه الأمطار المحتملة، والتأكد من سلامة بلاعات الصرف وغطاسات الأمطار بكل الأنفاق الرئيسية، وأهمها نفق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبري.

ووجه المحافظ أيضًا توجيهاته مساعديه من رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات، بأهمية التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن وبين مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات، لحل المشاكل المحتملة خلال فترة سوء الأحوال الجوية والطقس علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.