عضو «تنسيقية الأحزاب»: منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية

قال ماهر الفضالي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام، يعكس حرص واهتمام القيادة السياسية بدور الشباب وتمكينهم في مواقع المسئولية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين عدد كبير منهم نوابًا للوزراء والمحافظين، وأكثر من 185 نائبًا في مجلسى النواب والشيوخ.

بدء ورش العمل

وأضاف الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منتدى شباب العالم أصبح منصه دولية معترف بها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته الـ41 كأول قرار أممي يشير إلى المساهمة في وضع المحاور والتوصيات على طاولة حكومات دول العالم، وجذب اهتمامهم، فضلًا عما يطرحه من قضايا ملحة ومهمة لشباب العالم يجب الاستماع لها بكل اهتمام من الحكام والحكومات.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن ورش العمل بدأت اليوم، ومنها ورش لدعم وتطوير الشركات الناشئة، وأخرى عن دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن ريادة الأعمال، وسياسات ترشيد المياه.

مبادرة حياة كريمة

وأكد الفضالي أن هناك مجموعة كبيرة من الجلسات وورش العمل، تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيها بأكثر من ورشة وجلسة عامة؛ ومنها مبادرة حياة كريمة لتطوير 4600 قرية، وهي المبادرة الأضخم في التاريخ، وتستهدف برنامجًا متكاملًا وغير مسبوق لتطوير الريف المصري، من خلال تطوير البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومد مظلة الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى، وأيضًا البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتنمية المستدامة وريادة الأعمال، كما أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهتم بكل محاور وقضايا المنتدى.