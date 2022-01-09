وظائف جديدة توفرها «الشباب والرياضة».. التقديم والمقابلات اليوم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وإحدى مؤسسات التنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لسوبر ماركت شهير، وعنوانه: 14 شارع البراد - شارع أحمد سعيد (العباسية) - الظاهر.

وأشارت الوزارة، إلى أن المقابلات تجري اليوم، الأحد، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرا.

الوظائف المطلوب شغلها في محلات أولاد رجب

وأوضحت، وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع سلسلة السوبر ماركت الشهير، أن فرص العمل والوظائف المتاحة، والمطلوب شغلها حاليا على النحو التالي:

1- مشرف قسم الأغذية الجافة

2- مشرف مجمدات

3- مشرف خضار وفاكهة

4- مشرف بقالة

5- مشرف لحوم

6- مشرف دليفري

7- كاشير

8- موظف FMC9

9- محضر طلبات

10- سائق رخصة مهنية (أولى – ثانية - ثالثة)

11- سائق فسبا خاصة

12- منسق (ممرات – تجميل - منزلية)

13- بائع خضار وفاكهة

14- بائع بقالة

15- بائع لحوم (بلدي)

16- بائع أسماك

17- بائع مخبوزات

18- خباز

19- رئيس قسم المخبوزات

20- أمين مخزن (بالعبور)

21- عمال مخزن (بالعبور)

22- موظف أمن.

23- مراقب كاميرات

24- فني تبريد وتكييف

25- ميكانيكي(ديزل- بنزين ) (بالعبور).

وعرضت الوزارة، الشروط الواجب توافرها على النحو التالي:

- موقف واضح من التجنيد

- السن من 20 إلى 45 عامًا.

للاستعلام، يرجى الاتصال على تلك الأرقام: 01013411124 /01012155579

- للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/3EJA5UN

ـ كما يمكن التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/34iUZNZ .

وظائف أخرى جديدة وفرتها الوزارة بالتعاون مع مايكروسوفت

كما أعلنت الوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وإحدى مؤسسات التنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لسوبر ماركت آخر، وعنوانه : أمام بوابة 2 من جراند مول - المعادي، اليوم الأحد 9 يناير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3.

وتتاح الوظائف المطلوب شغلها على النحو التالي:

1- مشرف أمن

2- موظف أمن

3- منسق أرفف بالصالة

4 - منسق أرفف بالمخزن

5- محضر طلبات

6- مسؤول إعادة طلب

7- ترولى بوى

8- بائعون بمختلف الأقسام

9- جزار10.

10- مراقب كاميرات

11- مشرف ثلاجات

أماكن العمل

المعادى - المقطم - التجمع - مدينة الشروق

المميزات والحقوق

- المرتب على حسب الخبرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات طبية واجتماعية

- فرص للترقي

- توفر مواصلات (المريوطية / السلام/ المرج / الأمير/ مسطرد / بهتيم/ القومية/ وراق / أم بيومي/ شبرا الخيمة / باسوس/ المنيب / السيدة عائشة / كوبري القبة/ العباسية/ غمرة/ رمسيس/ نادي السكة / شارع المشير/ التجمع الخامس شارع التسعين).

- مؤهل متوسط وبدون مؤهل يجيد الكتابة و القراءة

- يشترط خبرة سابقة (مشرف أمن - جزار - مراقب كاميرات - مشرف ثلاجات)

ـ ذكور وإناث

- حد أقصى للسن 35 سنة

- موقف واضح من التجنيد