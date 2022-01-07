شروط وظائف وزارة الشباب والرياضة وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن يوم مفتوح للتوظيف لمجموعة صيدليات العزبي، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل هذه الوظائف وفقا لما أعلنه عن وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

سيتم التقديم على هذه الوظائف يوم الأحد والإثنين الموافق 9، 10 يناير من الساعة 10صباحا إلى 3 مساء على الوظائف التالية:

1. صيدلى (بكالوريوس صيدلة - خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات).

2. صيدلي كول سنتر (بكالوريوس صيدلة - خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات).

3. خدمة عملاء (مؤهل عالٍ - خبرة في الأدوية أو التجميل – يوجد سكن للمغتربين)

4. خدمات معاونة مؤهل متوسط على الأقل.

أماكن العمل: صيدلى (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة - الاسماعيلية - السويس - بورسعيد) صيدلي كول سنتر (مدينة نصر) خدمة عملاء (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة) خدمات معاونة (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة).

الشروط المشتركة

يتشرط بالنسبة للذكور والإناث (صيدلي - صيدلي كول سنتر) ألا يتجاوز الحد الأقصى للسن 30 سنة، وبالنسبة للذكور يجب تحديد موقف الجيش.

المميزات والحقوق

الرواتب: صيدلى 4500 جنيه ويزيد حسب الخبرة

صيدلي كول سنتر 4500 جنيه ويزيد حسب الخبرة

خدمة عملاء 3000 جنيه ويزيد حسب الخبرة

خدمات معاونة 2500 جنيه بالإضافة إلى بدل عن كل يوم عمل.

عدد ساعات العمل 8 ساعات ونصف، عمولة وحوافز، يوم إجازة في الأسبوع لكل الوظائف عدا (صيدلي كول سنتر يومين)، إجازات سنوية ورسمية، تأمينات اجتماعية - تأمين طبى خاص - تأمين على الحياة.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي..

العنوان: عنوان الإدارة: ج6 - تقسيم أسماء فهمى - خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر الميعاد: يوم الأحد والاثنين 9-10 يناير 2022 من الساعة 10صبحا إلى 3 مساء.

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر .

وظائف أخرى

كما أعلنت وزارة الشباب عن تفاصيل يوم مفتوح للتوظيف بشركة الشوا لبيع الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 من 10 صباحا إلى 4 عصر بفرع الشركة بالمعادي شارع 153 نزلة كوبري المعادي من ميدان الحرية مول الشوا.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

1. مشرف بيع ملابس ومفروشات

2. بائع ملابس ومفروشات

3. مشرف أدوات منزلية

4. بائع أدوات منزلية

5. مشرف أجهزة منزلية

6. بائع أجهزة منزلية

7. موظف استلامات

8. مراقب مخزون

9. موظفين أمن

10. مشرف أمن

11. أمين مخزن

12. عمال مخازن وتحميل

13. عمال خدمات ونظافة

الشروط

يشترط ألا يزيد السن بالنسبة للذكور والإناث عن 40 عاما.

ساعات العمل : 9 ساعات يوميا، ويقبل جميع المؤهلات.

المزايا: مرتب ثابت بالإضافة إلى حافز، وتأمينات طبية واجتماعية.