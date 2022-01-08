وظائف شاغرة من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية للطلبة وجميع المؤهلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن نشرة التوظيف الأسبوعية، لتوفير فرص عمل للشباب في الكثير من الشركات والمؤسسات، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للمشروعات وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، وجاءت تلك الوظائف بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات والطلبة، بتأمينات اجتماعية وصحية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، ونرصد من خلال السطور التالية تفاصيل تلك الوظائف الشاغرة وحقوق وميزات العاملين، وفق ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التي جاءت كالتالي:

وظائف سلسلة سوبر ماركت سعودي

أعلنت سلسلة سوبر ماركت سعودي عن حاجتها لوظائف شاغرة، التي جاءت تفاصيلها كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- خدمة عملاء، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

2- كاشير، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

3- مراقب أمن، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

4- سائق توصيل طلبات، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 + رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة.

5- بائع ممر، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

6- بائع ثلاجة، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 32 عامًا.

7- عامل مخزن، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

8- عامل نظافة، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

9- ديليفرى، أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا، وأن يكون يمتلك دراجة نارية + رخصة قيادة ورخصة الدراجة ساريتين.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع الخامس - التجمع الأول - الشيخ زايد - 6 أكتوبر.

- مؤهل عالٍ لوظائف (كاشير).

- مؤهل متوسط لوظائف (بائع ممر - بائع ثلاجة - مراقب أمن).

- مؤهل ابتدائية لوظيفة (عامل مخزن - عامل نظافة - ديليفرى - سائق توصيل طلبات).

الحقوق والمميزات

- الرواتب تحدد حسب كل وظيفة.

- بدل مواصلات لفروع أكتوبر والتجمع.

- عدد ساعات العمل 10 ساعات يومية.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- مكافآت سنوية.

- تأمين طبى + تأمين اجتماعى.

وظائف سلسلة مطاعم بازوكا

أعلنت سلسلة مطاعم بازوكا عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مصر الجديدة - مدينة نصر - سرايا القبة - المهندسين - فيصل - الهرم - الشيخ زايد - المنيل.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 6 أشهر فى مجال المطاعم.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

الحقوق والمميزات

- المرتب الصافى 3000 جنيه.

- عدد ساعات العمل 10 ساعات يومية.

- تأمين طبى وتأمين اجتماعى.

- حوافز شهرية بعد أول 3 شهور.

وظائف يونيون كوريير لخدمات البريد السريع

أعلنت شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- خدمه عملاء بمناطق (زهراء مدينة نصر - الدقى)، ليقوم الموظف بإرسال واستقبال المكالمات مع عملاء الشركة لتحديد موعد استلام البريد وتلقى الاستفسارات والشكاوى.

- مدخل بيانات (زهراء مدينة نصر)، يقوم بإدخال البيانات على الحاسب.

- مندوب توزيع (الدقي - مصر الجديدة)، يوزع بريد البنوك للعملاء.

- مراقب جودة، يقوم بالإشراف والرقابة الميدانية على تسليمات الموزعين (كروت فيزا - كشف حساب) ميدانيا.

الشروط المطلوبة

- مؤهل عالٍ ومؤهل فوق متوسط ومؤهل متوسط.

- الحد الأقصى للسن 35 عامًا لوظيفة خدمة العملاء ومراقب الجودة.

- حد أقصى للسن 45 عامًا لوظيفة مدخل البيانات.

- حد أقصي للسن 55 عامًا لوظيفة مندوب توزيع.

الحقوق والمميزات

- المرتبات يتم تحديدها حسب كل وظيفة والخبرات.

- ساعات العمل 8 ساعات عمل يومية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية + تأمين طبى خاص + تأمين على الحياة.

- وقت إضافي + بدل إنتاجية.

وظائف شركة أمريكانا

أعلنت شركة أمريكانا عن وظائف شاغرة للعمل في (مطاعم كنتاكى - ويمبي - هارديز)، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- عضو فريق.

- مندوب توصيل.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في مدينة نصر - مصر الجديدة - التجمع - المعادى - أكتوبر.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل لا يقل عن إعدادية أو متوسط أو عالٍ أو طلبة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

الحقوق والمزايا

- مرتب مجزٍ على حسب المقابلة.

- بدل مواصلات + وجبة + حوافز مجزية.

- 9 ساعات عمل يومية.

وظائف فندق جي دبليو ماريوت

أعلن فندق جي دبليو ماريوت عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مشرف إشراف داخلى، ليكون هو المسؤول عن الإشراف على فريق عمل التنظيف ومتابعة إجراءات النظافة ورصد احتياجات المناطق المختلفة داخل المؤسسة والحفاظ على استخدام الأدوات المختلفة مثل المكنسة الكهربائية.

- موظف إشراف داخلى، يقوم بالتأكد من الحفاظ على نظافة المناطق بواجهة الفندق و الغرف والتي تشمل دورات المياه بمنطقة احتفالات السيدات ودورات المياه طبقا للمعايير العليا المطلوبة من قبل مدير الغرف التنفيذي.

- عامل تحضير وتجهيزالمسؤول عن جمع أدوات المطبخ المستخدمة من مناطق تناول الطعام والمطبخ وهو المسؤول عن نظافة المطبخ بشكل عام.

- عامل مغسلة، يكون المسؤول عن التأكد من أن جميع خدمات الغسيل الخاصة بالنزلاء تتم وفقا للسياسات والإجراءت القياسية الموضوعة مسبقا.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في التجمع الأول - طريق السويس - الطريق الدائري - داخل حي ميراج.

- مؤهل متوسط أو عالٍ، وبالنسبة لوظيفة الإشراف الداخلي يقبل محو أمية.

- مؤهلات متوسطة لباقي الوظائف.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية 8 ساعات عمل.

- مواصلات + وجبة.

- أرباح سنوية.

- تأمين صحي وتأمين اجتماعي.