وزير التعليم يطالب بتأديب محامي الثانوية العامة.. والنقابة تستدعيه

أرسلت نقابة المحامين، اليوم السبت، استدعاء للمحامي عمرو عبدالسلام، للمثول أمام لجنة التأديب بالنقابة العامة برمسيس.

وتضمن خطاب الاستدعاء، أن هناك شكوى مقدمة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضد المحامي، ولم يذكر سببها في المنشور.

يذكر أن عمرو عبدالسلام، أقام العديد من الدعاوى القضائية أمام محكمة مجلس الدولة، ضد وزير التعليم؛ طعناً منه على درجات امتحانات الثانوية العامة والبابل شيت على مدار الـ3 سنوات الماضية.

كما أقام العديد من القضايا ضد وزير التعليم، وكان آخرها جنحة سب وقذف.